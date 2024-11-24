研建機場輕軌系統 接港珠澳橋駁東涌

機場城市構想圖

北大嶼運輸幾飽和 礙發展交通需辦妥 政府上月宣布會將「機場城市」擴大規模一倍，在區內發展文化、旅遊及遊艇港灣等設施，當局亦構思在機場及東涌引入「機場輕軌」系統，連接機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島、東涌等地。當局剛向立法會提交的一份文件更透露，已委託港鐵公司研究這套輕軌系統的興建計劃，以配套機場城市發展，及紓緩未來東涌新市鎮擴展後、港鐵東涌綫擠迫壓力。有議員認為，現時東涌與機場的交通連接相對不足，若興建機場輕軌有助加強兩者的交通聯絡，並便利東涌居民融入機場城市發展。

據發展局向立法會發展事務委員會提交的文件，當局估計，港鐵東涌綫延線東涌東站預計於2029年啟用，未能與東涌新市鎮擴展後的首批公營房屋發展落成日期配合。為紓緩港鐵東涌綫擠迫的問題，有議員建議當局興建新的輕軌系統，以連接東涌東、東涌、機場島及港珠澳大橋香港口岸人工島。當局指，港鐵正聯同機管局就港珠澳大橋香港口岸人工島、機場島及東涌一帶的交通設施進行研究，政府已將有關輕軌系統的建議轉交港鐵考慮。

難搭車 東涌居民拒機場上班 議員陳學鋒指出，要發展機場城市，需用好東涌整個社區，重點是如何把東涌居民融入整個發展計劃當中。他認為，興建輕軌系統有一定作用，因現時由東涌前往機場、人工島等頗為不便，「不少東涌居民唔太中意到機場返工，因為等巴士可能仲耐過出去九龍返工。」若興建區內輕軌，有助東涌居民融入機場城市發展，亦方便機場以至東涌一帶的內部交通聯絡，減低交通壓力。

不過，他亦指，長遠仍要增加東涌綫的載客量，因現時東涌綫已接近飽和，日後啟用的東涌東站及東涌西站，均在同一條綫上，並無增加承載力。隨着日後有近10萬人搬入東涌，預料現有鐵路未能負荷。他提到，中環將興建東涌綫越位隧道，落成後有望增加東涌綫載荷班次的密度，從而提升班次載客量，形容相關工作刻不容緩。「北大嶼山幾乎日日有交通意外，一有交通意外就塞死……純粹靠巴士，唔係好理想嘅狀況。」

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，早年已提出要改善機場及東涌之間的聯繫，因兩地之間主要依靠巴士連接，不太足夠。當局曾考慮利用現有的港鐵機場快綫軌道，讓東涌綫加開班次直接前往機場，但經研究後未能實現。認為最理想的情況是有輕軌連接機場與東涌市中心，期望日後會有相關規劃。

機場城市擬拓文化旅遊產業 政府在上月公布的《施政報告》提出，將聯同機場管理局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，打造世界領先新地標。新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。