公院爛到入骨 改革刻不容緩

只有想不到，沒有做不到，用來形容公立醫院的醫療事故，貼切不過。然而，不管醫療事故如何多不勝數，人為錯誤如何匪夷所思，甚至受害病人如何無辜冤枉，就是幾乎沒有醫護人員需要問責。面對社會不滿之聲一浪高於一浪，醫管局終於要作出改革，承諾實行問責制，前線及管理層都要為醫療事故承擔責任。姑妄言之，姑妄聽之，是否說到做道，只能聽其言、觀其行。

醫管局公布醫院系統管理檢討委員會報告，根據五大範疇，包括管治與責任、安全文化、合規性與監察、事故管理，以及促成因素，提出31項改善建議，並宣布成立「管治及架構改革委員會」，進行管治與責任有關的改革工作。報告直指，現行公院運作系統權責不清，導致責任含糊，建議建構高層人員病人安全問責框架，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。醫管局主席范鴻齡舉例稱，醫管局總部、聯網、醫院，以及前線均設有質素及安全部門，一旦發生醫療事故便不知應由哪個部門負責，同時亦認為不應只追究前線責任，證明部門疊床架屋，高層遇事推莊。

另外，范鴻齡亦承認，過往出現事故時，根源分析委員會找出問題後會增加指引，導致指引冗長繁複，坦言前線醫護工作分秒必爭，無法逐項跟從，未來會重新審核指引。直接證實每次醫療事故之後所提交的報告只是走過場，根本沒有醫護人員遵從，難怪同類事故爆完又爆。

事實上，公營醫療系統爛到入骨，已成為病人及家屬的切膚之痛。單是近期，公院竟然在5個月期間，兩度出現插錯鼻胃喉事故，均涉及實習醫生錯判X光檢驗結果。插喉不過是簡單的醫療程序，醫護人員竟然一錯再錯，固然荒天下之大謬；而實習醫生連X光片都不懂得看，猶如黃綠醫生，更是令人難以置信。一波未平一波又起，早前屯門醫院又被揭發，為急症室病人注射比處方劑量多十倍的鎮定劑，簡直是收買人命。

檢討委員會又指出，醫療事故發生後，公院的應變及支援不足，須成立快速應變小組即時跟進，以及決定是否公開交代。有曾當記者的立法會議員批評，醫管局處理醫療事故不透明，比20年前更封閉退步，往往拖延多日始在傍晚時分發稿，擺明為了逃避傳媒在黃金新聞時段大肆報道。其實除了拖延公布外，公院出事後推卸責任，甚至歸咎為病人的責任，才是最令人忍無可忍。君不見，4歲女童頭部受傷，父親帶她到仁濟醫院縫針，期間心臟驟停，慘成植物人。院方拒絕承認人為出錯，反而第一時間要求女童家人檢測基因，看女童是否有先天性遺傳病，堪稱冷血，令人不齒。

正是一次又一次的醫療事故，一次又一次的公然卸責，一次又一次的醫醫相護，令市民對公營醫療信心盡失。如今醫管局遲來的改革，能否挽回民心，提升醫療質素，杜絕各種漏洞，端視乎局方是否真正有決心改過自新，落實問責制。否則又是一貫的走過場，公營醫療只能腐爛下去。