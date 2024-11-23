龍七公：航展騷硬實力 軍工威懾加分

第十五屆中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）圓滿結束，累計近60萬人次參觀，6天展期簽訂了總值約2,856億元（人民幣‧下同）的合約，成交各型號飛機共1,195架；這只是展期閉幕當日達成的交易，數額雖與去年相近，但今年的飛機交易量卻倍增，足見軍工製造已成了中國軍事發展一項後發先至的重要產業。

不少人驟看2,856億元這數字，可能沒有多大感覺。我們應先翻查上一屆珠海航展的成績，亮點便一目了然。上一屆珠海航展同樣在11月舉行，6天展期結束後，大會宣告締造了兩項紀錄，一是簽訂了總值398億美元、以當年人民幣計價折合約2,700億元的協議合約，二是展會中成交了549架飛機。

今屆航展無論是合約總值還是成交的飛機量，均較上屆上升。有趣的是，今年大會公布合約額時使用的幣值是人民幣，沒有再用美元計價，甚麼意思？一是公布合約當日已即日折算成人民幣；二是今年場內軍售合約，應有為數不少是以人民幣計價。

再看今年簽約情況。今年珠海航展開幕第3天已進入洽談高峰，官媒在展會中段披露，中國航空工業集團與多名客戶舉行了集中簽約，據披露的一宗交易是與客戶簽訂了12架飛機的確認訂單，並簽訂了意向認購268架飛機的訂單，總金額近600億元。

官媒當然不會公布這些飛機訂單具體買了甚麼，但中國航空工業集團是國家最大且絕無僅有的飛機研究及製造公司，內地三大飛機搖籃瀋飛、成飛、西飛都是該集團成員，該公司產品幾乎包攬中國所有戰機。所以，參觀航展的海外客戶要向中國買飛機，除了敲中國航空工業集團的門，也沒有其他窗口了。注意，這裏披露的600億元只是航展中段的數字，訂單總數當然遠不止此。

另一間簽單簽到手軟的公司是中國航空器材有限責任公司，該公司亦與多家重要合作夥伴達成戰略協議，銷售的合約包括航空材料供應、發動機維修、飛機拆解等關鍵領域。也就是說，珠海航展的訂單不但有飛機軍備銷售，還有航空器材的供應與維修服務等，可謂一條龍、應有盡有。航展小風向還顯示，沙特阿拉伯是今次航展的最大買家，最受歡迎的軍備產品是飛機、防空系統、預警雷達及反無人機設備。

飛機交易量倍增 其實這次航展，備受矚目的是空軍大出風頭的殲35A、殲20，其他參展飛機共達261架，地面裝備248型。陸軍亦展出了令地面部隊驕傲的武器，包括直10武裝直升機、直20戰術通用直升機、直8高原型運輸直升機等。海軍則展出殲15D、殲15T、直20J等飛機。

且不說航展最終簽下的合約價值有多少，只說閉幕當日結算的近1,200架飛機，已較一年前倍增，而今年達成的航空材料及維修服務合約激增，中國軍需工業又交出一張亮麗成績表。