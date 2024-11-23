笑看天下：戲子總統要知收手

2024年即將過去，新的一年恐怕難以「萬象更新」，迎來的是更多動盪不安。加薩停火泡湯！聯合國安理會周三審議由10個非常任理事國提出，呼籲加薩立即、無條件和永久停火決議，可惜安理會14國支持，卻遭美國行使常任理事國權利一票否決！

至於俄烏戰事，原以為特朗普當選下任美國總統後，烏克蘭得不到大筆支援，戲子總統澤連斯基很快就會「冇戲」，誰知臨卸任的拜登，又熱情如火為烏國添油加柴，軍援加碼，准許它使用美製遠程導彈攻擊俄羅斯本土，並授權向烏克蘭供應反步兵地雷，如此這般，再次燃起戲子總統的雄心壯志，以為可藉此揮低俄羅斯，都真係想創佢個心！普京何等人也，美國和歐盟諸國以雷霆萬鈞之力助烏，尚且未能令俄羅斯屈服，且愈戰愈勇，依家拜登臨走玩嘢，唔通普京就此懷憂喪志？

普京係遇強愈強嘅硬漢，烏克蘭近日分別發射美國及英國製遠程導彈攻擊俄羅斯境內，意味俄羅斯有權根據新批准的核威懾原則，以核武器回應。烏克蘭空軍表示，俄軍周四向第聶伯羅市發射了一枚洲際彈道導彈，是俄烏戰爭2022年爆發以來，俄方首次向烏國發射洲際導彈。烏軍未公布導彈型號，盛傳是RS26型邊界洲際彈道導彈。RS26最大射程6,000公里，足以覆蓋歐洲各國首都及部署西歐的北約部隊，且可攜帶4顆獨立核彈頭。

有歐洲軍事專家指出，若俄軍真的使用了洲際導彈，可以解讀為莫斯科對基輔本周使用西方武器攻擊俄羅斯領土的一種威懾行為。美國有官員表示，初步迹象顯示，俄羅斯發射的只是中程彈道導彈。點講都好，戲子總統要是不知收斂，俄羅斯一旦動真格，烏克蘭就真係烏啄啄矣！