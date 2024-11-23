橫眉冷看：特朗普可能更易應付

美國政府的管治權快將輪替，總統由拜登換成特朗普。特朗普主導共和黨再執掌美國政權，情形就像一家大權在握的私營企業，一切由大老闆說了算，你只要跟他搞好關係，很多事情便好辦。相反，由民主黨人拜登主導的政府，較像一家公營機構，一切按既定程序處理，你即使跟拜老頭私交甚篤，他未必會也未必能幫你甚麼大忙。

只要肯花心思，可能特朗普政府比起拜登政府更容易應付，因為一項政策推行與否、力度如何，存乎大老闆特朗普一念之間。統治者的想法，中國古代稱為帝王心術，要跟候任白宮主人打交道，必先摸通他的心術。

特朗普的性格有兩大特點，第一是愛面子；第二是愛出風頭，最好能夠不斷成為新聞焦點。此君上台之後，如果中國決定跟美國全面對抗，那固然沒問題，如若不然，則大可以跟他重新建立良好關係。譬如在特朗普上任第一年，就向他發出邀請函，請他再次來華訪問，讓對方天天成為新聞的頭版人物。往後每年特朗普生日，中國官員又致電、致函祝賀，使他覺得面上有光，這樣一來，再跟他作外交談判，即使是討價還價，大抵就容易得多了。

或許有人會指出，特朗普上次入主白宮也曾獲邀訪華，中方禮遇甚隆，他回去後不也一樣出狠招對付中國？其實上一次雙方鬧翻，一方面是因為北京根本不想跟特朗普談判，故主動推翻已講好的貿易協定；另一方面，是因為美國的新冠疫情嚴重，當地的死亡人數冠絕全球，特朗普惟有將鍋甩給中國，說病毒是武漢實驗室洩漏出來，以此糊弄他的選民。往後4年，如果再沒有出現上述一類的特殊情況，北京要跟特朗普重建關係，相信還是可以的。