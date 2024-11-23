筆下風雲：阿根廷狂人轉性親中

過去一直是美國「後花園」的南美洲，跟美國愈行愈遠，跟中國愈走愈近，似乎已成為中國的「前花園」。剛在秘魯舉行的APEC，以及在巴西舉行的G20峰會，均見主人家對國家主席習近平熱情招待，影大合照時，習近平是站在C位，反觀美國總統拜登不是靠邊站，就是遭主人家刻意冷待，不等拜登到場，逕自大合照去。

這印證了「此一時，彼一時」這句老話，南美洲國家不會再將美國當成至高無上的存在。原因很簡單，中國發展一帶一路、領導金磚集團及全球南方，是真金白銀到當地投資，協助當地發展基建及貿易，是真正令這些國家受惠。例如秘魯錢凱港早前正式開通，將中國與秘魯之間單程海運時間縮短至23天，物流成本節約最少兩成，還能把南美洲出口至亞洲市場的貨物運輸時間，從35天縮短至25天。

美國呢？一味口惠而實不至，還要擺出教師爺模樣指手畫腳，高高在上。外媒煞有介事聲稱，美國投資團已盯上智利中部的聖安東尼奧港，即將到訪當地評估參與「前所未有」的擴建計劃，試圖將其打造成錢凱港的戰略競爭對手。是耶非耶，不妨拭目以待。

大家一定記得，有「阿根廷特朗普」稱號的阿國總統米萊，當選前後皆擺出反華姿態，還帶領阿根廷退出金磚集團，揚言不會「與中國或巴西的共產黨做交易」，一面倒親美。上任一年，米萊竟重新發現跟中國共產黨做交易有好處。在G20峰會上，米萊熱切地跟習近平握手，誓言要促進與中國的貿易，更稱擬於明年1月訪華。忽然轉性，原因無他，國內經濟搞唔掂，還眼見巴西、秘魯等鄰居跟中國愈來愈密切，當然想分一杯羹。這就是中美實力此長彼消的再一次證明。