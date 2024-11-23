強詞有理：俄羅斯示警

烏克蘭使用美國及英國提供的遠程導彈攻擊俄羅斯境內，俄羅斯立即展開大規模報復行動，據報首次動用洲際彈道導彈這種大殺器，這也是全球首例將洲際彈道導彈投入實戰，說明俄羅斯已經動了真格，嚇得美國等多個西方國家駐烏克蘭大使館緊急關閉，說來實在可笑。

實際上，這次俄羅斯不過是牛刀小試而已，洲際導彈掛載的只是普通彈頭，也並非瞄準基輔，無非為了警告美國和烏克蘭，不要再超越紅線，否則下次洲際導彈掛載的可能就是核彈頭，而且是多彈頭，目標也未必僅限於烏克蘭。拜登鐵了心一條道走到黑，臨下台還在拱火澆油，執意要令戰爭升級，到頭來恐怕將美國推向滅頂之災。

這絕非危言聳聽，普京近日剛剛簽署總統令，俄羅斯新版核威懾政策正式生效，意味調低了核武使用門檻，美國和烏克蘭若是繼續玩火，必將引火自焚。美國國防部戰略司令部發言人布坎南殺氣騰騰地宣稱，不排除進行相互核打擊的可能性。按照老美的如意算盤，即使相互核打擊，美國依然擁有足夠的核力量，確保全球領導地位。這不過是做夢罷了，核大戰不爆發則已，一爆發必是玉石俱焚，美國霸權灰飛煙滅，如何確保領導地位？

任何人都不要測試俄羅斯的底線，更不要低估戰鬥民族的決心。據說普京曾講過這樣的話：「如果俄羅斯沒有了，還要這個世界幹甚麼？」有人認為普京沒有講過這番話，其實有沒有講過並不重要，重要的是普京捍衞國家利益的決心在任何時候都不會動搖，老美錯估形勢，必將付出慘重代價。也許拜登政府認為自己時日無多，未來的事與其無關，所以刻意為特朗普挖下一個大坑，但他可有想過，這個大坑陷害的不僅僅是特朗普個人，而是可能斷送美國霸權？「國雖大，好戰必亡」，難道老美連如此簡單的道理也不懂？

都說美國是世界最大亂源，一點也不誇張，俄烏戰爭是其一手挑起，打到現在依然不肯收手，每當出現停火迹象，老美就會出來繼續拱火，用心何其歹毒。難為歐洲國家甘願被其綁架，烏克蘭甘願充當炮灰，這又是何其荒謬。更離譜的是，拜登政府除了批准烏克蘭使用遠程導彈攻擊俄羅斯縱深地區，還向烏方提供國際社會普遍禁用的反步兵地雷，可見老美已徹底瘋狂，毫無道德底線。