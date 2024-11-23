龍吟虎嘯：再生一計可引爆核戰

在美國總統拜登批准下，烏克蘭終於冒着核戰風險，用美國提供的遠程武器攻擊俄羅斯境內。莫斯科目前的反應，並沒有一向強調的以核武器回擊，而是以尋常武器轟炸烏克蘭的城市、軍事目標、政府目標、戰略資源目標等，據說最厲害的是用一枚最大射程6,000多公里的洲際導彈，射向烏克蘭的第聶伯羅市。該洲際導彈可攜帶4顆核彈頭，但俄軍今次只使用了常規高爆彈頭，可見目前戰場情況，莫斯科認為還沒有使用核彈的必要。

戰爭儘管擴大，武器可以升級，但俄羅斯掌握主動權和優勢的局面沒有變，烏克蘭使用美西方武器打擊俄羅斯，逆轉不了戰場形勢，對俄的破壞十分有限，俄羅斯遠未到最危險關頭，還沒有必要動用核武，對此可能會使拜登大為失望。時下拜登念茲在茲的，是要留下他的政治遺產，延續他布局挑唆俄烏戰爭的政績，更緊地綑綁歐盟被美國擺布，給特朗普留下爛攤子，製造大麻煩，因此拜登必須「臨別秋波」，擴大俄烏之戰，誘發核子戰。

82歲的拜登，這樣做不論香名臭名都可以「青史留名」。在美帝霸權惡政醜陋歷史上，香名臭名、青史留名是沒有區分的，不管香名臭名，留下就是好名，拜登和所有美國政客一樣都是「追求這個至高境界」的，這就是「美國霸權、世界領袖」最可惡可怕之處。

過去兩年多，拜登以烏克蘭和俄羅斯的戰火紛飛、國破家亡，無數人的流血犧牲，世界大亂，為自己創造了這樣的機會，現在「臨門一腳」就差引爆核戰，「青史垂名」。

然而，俄總統普京並沒有被拜登牽着鼻子走。拜登會一計不成再生一計嗎？他會把邪惡的目光轉向朝鮮半島嗎？須知經過長期經營，朝鮮半島已有隨時爆發戰爭的一切條件，平壤也表示一旦開戰會動用核武。俄朝已結成軍事聯盟，朝鮮半島的戰爭若引發核戰，會給俄國造成巨大危險，莫斯科還能不動用核武嗎？世界大戰能不爆發嗎？