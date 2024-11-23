大埔區捕獲野豬 揭非洲豬瘟呈陽性

【本報訊】漁護署於周四（21日）在大埔區進行野豬捕捉及人道處理行動，並按本地野豬非洲豬瘟監測計劃，從捕獲的野豬中抽取樣本進行化驗，發現其中一頭野豬樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署表示，非洲豬瘟雖屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類。

漁護署於周四在大埔鳳園路一帶捕捉到4頭野豬，從一頭野豬檢取的樣本發現對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署指，會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並繼續進行野豬監測工作。漁護署又表示，鳳園路3公里範圍內沒有豬場，暫未發現有本地豬場受上述事件影響。

非人畜共通傳染病 漁護署指，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，本個案並不影響本港活豬供應。署方亦提醒市民，如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。此外，市民亦不應餵飼任何野生動物（包括野豬），並確保妥善處理戶外垃圾。