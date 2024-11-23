單日破3太空油案 6男女斷正

【本報訊】執法部門留意到自去年3月起，濫用「依托咪酯」（俗稱「太空油」）有上升趨勢，因此採取一連串打擊行動。單在前日，執法部門共偵破3宗涉及「太空油」案件，共拘捕5男一女（20至58歲），檢獲「依托咪酯」粉末、懷疑「太空油」、香味甘油、大量電子煙彈及一批加工工具，總市值約240萬元。

總市值240萬 其中一宗案件，警員掩至大埔一住宅單位，截查一名剛離開單位的男子，在其手持的袋內檢獲數十顆「太空油」煙彈，繼而再在該單位檢獲約兩公升懷疑「太空油」、約225克懷疑「依托咪酯」粉末、約17公升香味甘油及一批加工工具，市值約85萬元。警員拘捕該名姓黃（30歲）無業男子，他稍後將被落案暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。據了解，涉案「太空油」加工工場運作不多於一個月時間。

此外，執法部門收到線報，得悉有人利用沙田沙角邨一公屋單位製造「太空油」煙彈，並把成品流入西九龍娛樂場所作販賣用途。本周四（21日）傍晚約6時，警員突擊搜查該單位，共拘捕3男一女（20歲至58歲），檢獲約233克懷疑「依托咪酯」粉末、約250毫升液態「依托咪酯」及168支已製成「太空油」，另有一批加工及包裝工具，包括3,000個未曾使用的電子煙煙嘴，上述製成品及半製成品的市值約35萬元。根據調查，該加工工場運作約3個月，4名被捕人士為親屬關係，同住上址，他們已被扣留調查。

另外，執法部門根據線報，於本周四晚上約9時，在葵盛西邨截查一名形迹可疑男子，在其手持的一個紙箱內，檢獲約1.67公斤懷疑「依托咪酯」粉末及其他加工工具。經調查後，警員相信不法分子會把「依托咪酯」粉末混入不同香味的甘油，加熱後成為液態，再注入電子煙彈內出售。初步估計，案中檢獲的粉末可製成約4,000粒「太空油」煙彈，每粒約300元，市值共約120萬元。執法部門以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名報稱無業的22歲男子。