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鴨脷洲大橋橋底發現人類骸骨

鴨脷洲大橋橋底附近斜坡位置發現人類骸骨。（胡德威攝） 鴨脷洲大橋橋底附近斜坡位置發現人類骸骨。（胡德威攝）
鴨脷洲大橋橋底附近斜坡位置發現人類骸骨。（胡德威攝）
【本報訊】本周四（21日）下午3時40分，執法部門接報，指在香港仔鴨脷洲大橋橋底近鴨脷洲公園2號籃球場對上斜坡，發現懷疑人類骸骨。
屬於女性 檢走化驗
警員接報到場，經初步調查後，相信為一名女性骸骨，其後檢走作進一步化驗，案件列作「發現人類骸骨」處理。
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