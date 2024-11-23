學徒檢查電梯墮斃 油漆工夾困天花亡

一日兩宗奪命工傷 本港昨日接連發生兩宗奪命工業意外！一名18歲職訓局學徒，昨日下午與數名同事，在中環商廈檢查扶手電梯，期間扶手電梯突然移動，他疑失平衡墮入電梯入口受傷被困，消防花約一小時，始能從約一米深電梯槽底救出事主，惜他已昏迷奄奄一息，送院後被證實傷重身亡。約一小時後，一名中年油漆工人在東涌一地盤，在操作升降工作台進行天花油漆工作時，升降台疑過度升高，事主慘被夾困於工作台與橫樑之間昏迷，送院後傷重不治。勞工處正就兩宗意外展開調查，並已向涉事東涌地盤有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台。

懷疑失足墮入扶手電梯槽底身亡男子姓盧，據悉為扶手電梯學徒，是職訓局青年學院兼讀制學生和註冊學徒，以及是日立公司職員。昨日下午2時許，盧與4名同事在中環德輔道中21至23號歐陸貿易中心，替由二樓通往3樓的8號扶手電梯進行定期檢查。

扶手電梯突然移動 期間，該扶手電梯突然移動，盧頓失平衡跌入扶手電梯入口受傷被困，在場同事見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，由於扶手電梯入口非常狹窄，因此需要動用更多工具協助。

至下午3時19分，消防成功救出盧男，惟他已經昏迷，全身多處受傷且頭部流血，救援人員即場替他施心外壓急救，並由救護車急送律敦治醫院搶救，惜至下午3時54分被證實傷重死亡。執法部門經初步調查後，把案件列「工業意外」，事主死因有待驗屍後確認。勞工處已就意外原因展開調查。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，盧工作約兩年，相信事發時有師傅在場一起工作，暫時未清楚意外原因，期望機電工程署及勞工處能盡快調查原因及作出公布。

另外，昨日下午3時許，一名姓何（57歲）工人，在東涌迎東邨對面九十九區一建築地盤一升降工作台工作期間，懷疑被壓在升降台與天花板之間。消防接報趕至，迅速把何男救出，惟他已昏迷且上半身多處受傷，由救護車急送北大嶼山醫院搶救，惜最後被證實傷重不治。執法部門經初步調查後，把案件列「工業意外」，事主死因有待驗屍後確認。

升降台疑過度升高 現場消息稱，何男居於牛頭角上邨，從事油漆工作，受聘一間油漆工程公司，昨日在上址地盤第二座地下進行油漆工程。昨日下午3時許，有工友乍聞有人大叫，循聲查看赫見事主夾在升降台與牆中間，遂報案求助。消防趕至把他救出，其胸口及背部有瘀傷及擦傷，昏迷送院後死亡。警員在場調查，初步得悉事主沒有任何長期病患或隱性疾病。另據了解，事主昨日首日到上址開工，當時把一台蜘蛛式升降台升高工作，但升降台升至頂部時懷疑過度升高，他被夾困升降台與天花板之間釀成悲劇。勞工處已展開調查。

勞工處表示，意外中一名男工在操作動力升降工作台進行天花油漆工作時，被夾於工作台與橫樑之間，送院後不治。處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至處方信納承建商已消除有關危害才可復工。

蕭倩文表示，對於一日內東涌及中環有兩名工人在工作期間死亡感痛心，從上次5日3宗致命意外到現在，僅短短一個多星期，便再次發生嚴重工業意外，確實響起很大警號，無論業界、政府及各部門均需想辦法解決問題。她指出，這是今年內發生的第4宗因升降台上升而夾到工人的事故，造成兩死兩傷。工權會希望勞工處盡快調查是次事故，並公布肇事原因讓業界參考，避免再發生同類意外。會方呼籲業界，檢視是否可以在升降台加裝接近傳感器，以減低工人在升降台上工作被夾到的風險。此外，業界亦為工人提供強制性培訓，令工人可熟悉如何安全操作升降台。