T‧PARK排放值超標 署方調查

【本報訊】政府「轉廢為能」項目、位於屯門曾咀的污泥處理設施T‧PARK源‧區，被發現多次釋出超過標準的排放值。環境保護署昨日表示，正深入調查去年10月至今年7月的監察期間，T‧PARK源‧區部分煙囪數次被測得排放的總有機碳（Total Organic Carbon）出現短暫超標情況，不過相關排放數值，包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數仍符合標準和要求。署方已向承辦商索取更多資料作調查外，並按合約向承辦商扣除營運費。

環保署指，去年10月至今年7月的監察期間，留意到T‧PARK源‧區部分煙囪的總有機碳數據，數次出現情況短暫超過標準，當中包括半小時平均濃度，以及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值。最後一次出現問題的監察數據在今年7月內錄得。

承辦商對違約提上訴 由於承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商已就着環保署的調查和罰款提出上訴，亦就有關情況進行調查及嘗試提供補充資料，希望釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。環保署指，目前事件已進入最後調查和總結階段，一經完成後，會重新上載有關期間內的所有數據報告。署方強調，總有機碳並非法定空氣質素指標，環保署和承辦商就T‧PARK源‧區的合約就總有機碳定下排放標準目的是確保設施運作良好。