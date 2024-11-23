和諧之家年均接達千宗暴力求助個案

精神暴力更難擺脫

昨日的論壇主題為「看不見的傷害·精神暴力」。李劉素英表示，該機構收到的求助個案中，求助人最多為30至50歲的女性。該年齡層的人士不少已生育子女，或子女開始長大，部分人因壓力而向伴侶發洩，當中又以「精神暴力」較難被發現，如在街上羞辱伴侶、不斷操控伴侶等，令受虐者精神健康受損，甚至導致其自尊心降低、懷疑自己等，這種精神層面的家暴，往往令受虐者在家庭、感情及子女等束縛下，無法勇敢結束與施虐者的關係，只能啞忍家暴「魔爪」。