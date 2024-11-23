和諧之家年均接達千宗暴力求助個案
【本報訊】家庭不一定是避風港。社會機構「和諧之家」昨舉行周年論壇，機構透露，每年平均會收到620個肢體暴力求助個案，精神暴力求助個案更高達1,000宗，當中六成為言語虐待、三成為恐嚇，不少個案均於家中發生。機構總幹事李劉素英指出，長年累月、持續性的精神暴力，如言語暴力、操控行為等已成家庭中的精神暴力，惟部分受虐者意識不到自己受虐，長時間啞忍家庭冷暴力。
精神暴力更難擺脫
昨日的論壇主題為「看不見的傷害·精神暴力」。李劉素英表示，該機構收到的求助個案中，求助人最多為30至50歲的女性。該年齡層的人士不少已生育子女，或子女開始長大，部分人因壓力而向伴侶發洩，當中又以「精神暴力」較難被發現，如在街上羞辱伴侶、不斷操控伴侶等，令受虐者精神健康受損，甚至導致其自尊心降低、懷疑自己等，這種精神層面的家暴，往往令受虐者在家庭、感情及子女等束縛下，無法勇敢結束與施虐者的關係，只能啞忍家暴「魔爪」。
「和諧之家」設立了本港首間婦女及兒童庇護中心，為受虐者提供緊急住宿服務。中心主管陳敏兒指，庇護中心可讓受虐婦女及兒童暫時、秘密地離開，免遭虐待，冷靜後再決定關係去向。一般求助人住宿時間不超過3個月，期間人員亦會提供輔導、同路人交流的服務。另外，子女作為家暴的目擊者，往往可以揭露潛在的家暴情況，協助及早介入。不過，機構亦希望政府、社會各界能加強社區教育，包括對受虐者、施虐者，不論男女老幼均需要提高對家庭中的肢體、精神暴力認知，防止家暴問題出現。
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