東呼即應：大媽空姐皆女生 飛象過河待遇不對等

【本報訊】有觀眾向《東呼即應》申訴，指東鐵頭等車廂有大媽「飛象過河」，將腳伸向對面座位，旁若無人以座椅搔癢達半小時；不過同人不同命，有年輕空姐在巴士「飛象過河」卻獲網民「輕判」，將相片發布上網的發文者反而被公審「藉機偷影女仔」。

大媽被斥核突 空姐獲輕判 網上流傳的視頻片段顯示，有大媽在金鐘乘東鐵綫頭等車往落馬洲方向時直接脫鞋並將腳放上對面座位，而且還將自己的背包放在旁邊座位。這位大媽的腳還不時有所移動，不知是自行穴位按摩還是搔癢，總之十分惡心而且不衞生。

但發生同樣的事，另一空姐卻獲網民「輕判」。有網民在社交平台發布照片顯示，有空姐乘巴士時坐到最後排，不知是工作太累還是正在倒時差，只見她頭倒向一邊似乎已很累，也是脫鞋將腳伸向對面座位。大媽伸腳時對面座位尚且無人，但該空姐對面似乎還有其他乘客。

同樣是公共交通工具上「飛象過河」，但不知是否因為有關人士是年輕空姐的關係，不僅網民批判力度減弱一半，就連上載照片那位網民也被人指摘是「明討論、暗𥄫女」。

但是無論如何，搭乘公共交通工具最重要是顧己及人，巴士公司也有宣傳「飛象過河不守禮雙腳勿踏對面位」。至於根據《鐵路附例》「將腳放在座位上」更可被罰款2,000元，市民千萬別亂試。