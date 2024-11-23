東呼即應：院舍性侵天理不容 倡地區聯網監控

東呼即應探討 各界指天眼以外更需保證職員質素 匡智會轄下一間殘疾人士院舍，爆出職員懷疑性侵兩名服務使用者的事件，引發各界關注殘疾人士缺乏行為能力，萬一不幸被欺凌甚至侵犯，會否叫天不應叫地不聞。《東呼即應》探討相關問題，有關注團體表示，有閉路電視監察，無論對家長、院舍職員以至殘疾人士本身都是「三贏」，但認為治本之道，還是社署加強監管院舍職員的質素。議員則認為，以地區為單位連繫區內幾間院舍的網絡監測，更為完善。

嚴重智障人士宿舍平均需輪候近14年 立法會2023年《數據透視》調研報告顯示，嚴重智障人士宿舍的平均輪候時間為171.1個月。社會福利署回應查詢指出，平均輪候時間已縮減至166.6個月，正輪候宿位的申請人亦可使用社署資助的社區支援服務，包括為嚴重智障人士而設的日間訓練及家居支援等服務。

香港弱智人士家長聯會幹事（權益服務）李祥佩育有兩名兒子，23歲的大兒子有半輕度智障及自閉。她指出，其大兒子約於2022年開始登記申請院舍服務，但大兒子年紀尚小且可以在社區生活，加上父母未到60歲或以上階段，所以沒有確實的輪候時間表。對於如何選擇院舍，李祥佩無奈指不得自己揀選，因為輪候時間長，估計社署排隊要約10至20年時間，其兒子在院舍範疇年紀最小，又不是緊急個案。

對於早前爆出智障人士宿舍涉嫌性侵犯院友事件，衍生院舍監管問題。李祥佩希望社署可做多一步，如院舍有閉路電視，更加可以加強照顧者信心以及保護職員。

狄志遠表示，現時智障人士院舍供不應求，有資格入住院舍的人，其家庭照顧者勢必壓力很大，服務使用者的需求亦很大，而在需求如此大的前提下，仍要輪候8至10年，情況十分不合理，這也給照顧者帶來了很大的壓力。狄志遠一直批評當局在智障人士院舍的供求上，做不到合理的安排，希望當局能因應需求作一個中長期計劃。

社署於2024年6月修訂的《殘疾人士院舍實務守則》，殘疾院舍辦事處內列明至少安裝一組閉路電視（CCTV），而社署進一步補充，已經在10月更新《守則》，要求院舍必須備有清晰CCTV的紀錄，包括負責實時監控的人員及時段，負責翻看錄影片的人員，抽取CCTV片段的方法及時間。

可引入帶AI功能天眼 分析可疑動作 狄志遠認為，因為安裝了CCTV，若要發揮作用，在人手管理及巡查工作量會大大增加，他認為在科技上可以提升，例如設有AI功能的CCTV，如職員做出特定行為或動作，便會自動發出信號，讓監視團隊第一時間知悉；二是社署將區內幾間院舍的CCTV，以聯網形式監察。