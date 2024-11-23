明年首季售樓 房協擬循政府安排

【本報訊】房屋問題是本港的重中之重。香港房屋協會主席凌嘉勤近日接受訪問時表示，房協最快會在明年首季推售新一期資助出售房屋，屆時會參考政府做法，引入「家有初生」等優先揀樓模式，又會為青年及屢次不中籤的「地獄黑仔王」提供多一個抽籤號碼。他又透露，房協正與政府商討，未來或會承擔更多項目，尤其在北部都會區興建專用安置屋邨。

家有老幼優先揀 凌嘉勤表示，房協最快於明年首季推售新一期資助出售房屋，並計劃參考政府的新政策，例如以「家有長者」、「家有初生」的優先揀樓安排；又會為40歲以下青年及屢次向隅居屋申請者提供多一個抽籤號碼等。而申請資格將按照公布銷售安排當日房屋委員會採用的白表申請人入息及資產限額。至於單位定價方面，他稱會受最近一期居屋折扣和市場情況等一籃子因素影響，並重申房協的資助出售房屋項目都是「建好就賣」，絕不會因為樓市下行而推遲發售。

此外，凌嘉勤透露現正與政府商討，能否讓房協承擔更多項目。凌嘉勤曾經出任港深合作策略規劃顧問，有份協助政府制訂《北部都會區發展策略》，他指北都日後是房屋供應重鎮，估計房協未來需要在北都會承擔更多項目，特別是專用安置屋邨項目，但目前仍要小心考慮房協的承受能力，確保在承擔新項目之餘，運作亦可持續。