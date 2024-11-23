全運會公路單車測試賽 明港珠澳橋舉行

【本報訊】第15屆全運會公路單車測試賽明日舉行，港珠澳大橋屆時將會採取交通管制，旅客出入境及車輛通關均會受影響。全運會統籌辦公室主任楊德強昨日表示，若測試賽順利進行，正式比賽很大機會採用相關路線。他指今次是3地首次在港珠澳大橋上進行跨境賽事，測試賽後3地會詳細檢討，以決定明年正式比賽時，是否會採用或調整相關路線。

楊在電台節目稱，賽道全程230公里，測試賽會在明日早上9時於珠海起步，期間港珠澳大橋將實施臨時管控措施，跨境車輛由香港往澳門或珠海，需早上6時30分前抵達香港口岸。金巴服務要在約中午12時半後才逐步恢復正常。

他又稱，測試賽有71名運動員參加，同時有護送車隊及緊急救援車隊，為減低對交通的影響，車隊抵達香港賽區相關道路包括北大嶼山公路等，會進行「滾動式」封路，即是當車隊抵達有關路段前後，才會作出管制。

賽後將檢討路線安排 楊說，今次是首次在港珠澳大橋上，3地進行跨境賽事，在比賽後，3地會進行詳細檢討，以決定明年正式比賽時，是否會採用相關路線，如果有需要調整，3地亦會商討，如果測試賽順利進行，正式比賽很大機會採用相關路線。