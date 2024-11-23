退休海關督察 涉與妻騙居所津貼

【本報訊】廉政公署落案起訴一退休海關督察及其妻子，指兩人涉嫌詐騙政府津貼達150萬元，將於後日在東區裁判法院答辯。廉署表示，二人透過現行政府規例獲優惠及資助買房，但違規遷出並出租。

涉款150萬 違例出租 涉案人劉斌，56歲，退休海關督察；及其妻子劉菁，51歲，會計師，同被控一項欺詐罪。二人涉嫌隱瞞違反公務員居所資助計劃的相關入住規定，詐騙政府批出津貼逾150萬元，違反《盜竊罪條例》第16A條。控罪指劉斌夫婦涉嫌於2014年7月至2022年7月期間，向庫務署隱瞞二人已遷離上述物業，意圖詐騙而誘使庫務署繼續向劉斌批出津貼共逾150萬元，並容許他以優惠利率償還貸款。

案情顯示，2012年4月，任職海關督察的劉斌和其妻子劉菁按居所資助計劃，就油麻地一個物業向庫務署提交申請書，其後獲批首期貸款121萬元，以及每月津貼約1.6萬元。根據政府規例，合資格公務員購買住宅物業，可根據居所資助計劃向庫務署申領居所資助津貼及優惠利率首期貸款。申請者須在申報的物業居住，並且不得把物業出租或分租。

廉署早前接獲海關轉介的貪污投訴遂展開調查，發現劉斌夫婦不但違反上述計劃的相關入住規定，案發期間更曾把物業出租予不同租客賺取租金。