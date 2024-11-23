走塑適應期上月屆滿 迄收43投訴

【本報訊】管制即棄塑膠新法例的適應期已於10月21日結束，至前日剛滿一個月。環保署指在過去一個月內，共接獲43宗有關於下游酒店和食肆的投訴，並已就所有投訴個案作出調查，絕大部分已作出更正。當中有兩宗個案在進一步巡查時仍未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

巡查160間未合規店舖 另外，環保署發言人表示在適應期內，署方主動安排人員巡視本港超過47,700間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，並向業界提供各種支援工作。隨着適應期結束，環保署在過去一個月派員巡查適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店舖，以跟進其改善進度，發現所有這些店舖均已符合新法例的要求。

發言人續指，適應期過後，業界積極配合新法例停止售賣或提供受管制的即棄塑膠產品，外賣「走餐具」的市民亦比法例實施前明顯增加。而連鎖食肆更有超過八成顧客不需要外賣餐具，估計新法例每年平均可為香港減少超過6,000萬套即棄餐具。署方又認為市民和業界的日常生活亦已配合轉變，自攜可重用餐具和「走塑」的文化亦逐漸在社會中傳播，證明新法例已取得一定成效。