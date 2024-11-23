調查樓宇冷氣機漏水 當局擬修例延登門時段

【本報訊】政府於本月20日將《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》（條例草案）刊憲。環境及生態局昨日表示，樓宇滲水及冷氣機滴水等情況會對鄰里造成滋擾，要作出有效處理，必須要先確定妨擾源頭，然後促使相關擁有人或佔用人在合理時間內減除妨擾。

環境及生態局發言人表示，條例草案建議將沒有合理辯解而不遵從擬進入處所通知書訂為違法行為，同時延長可登門調查的時段，由現時上午7時至下午7時延長至上午7時至晚上10時，以配合大部分市民作息時間。

條例草案亦會提高不遵守政府通知及/或法庭命令在指定期限內減除妨擾的罰則，以確保衞生妨擾問題得以盡快解決。

同時條例草案還參照了現時防止蚊子孳生的相關措施，調整法庭可就蟲鼠孳生、雜物佔用公眾地方以致妨礙垃圾清掃、非法展示或張貼招貼與海報的相關罪行判處之最高罰則，以確保罰則具足夠阻嚇力。

研賦權食署獨立處理店舖阻街 另外，條例草案建議引入針對店舖阻街的新條文，讓食環署可以獨立處理店舖阻街情況，包括要求店舖自行移走阻街物品，或在無人認領等情況下由該署移走，以及訂明移走物品後的處理機制。但店舖阻街的執法標準不變，亦不涉及調整罰則水平。