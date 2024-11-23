寫專欄讚粗口辱警 黎智英認低級趣味

辦英文《蘋果》盼外國助發聲 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續自辯。黎同意外國支持十分重要，認為英文版《蘋果日報》可以為香港提供政治保護，又同意曾在專欄文章中說，「要得到外國人支持，就要不斷游說」，不過黎強調游說方式不牽涉制裁。就其中一篇文章讚揚以粗口辱警的少女，形容「有這樣疾惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地」，黎智英昨就此道歉，承認屬低級趣味。

黎智英昨續接受辯方大律師關文渭主問，就其《蘋果》專欄在2019年至2020年刊登的《成敗樂一笑》文章作供。其中《美國人想對我們說的話》一文，文章以問答方式寫成，其中一條問題「香港人還可以做甚麼爭取美國及國際社會支持？」，黎回答「要得到外國人支持，就要不斷游說」。黎智英昨解釋，所謂「游說」並不包括制裁及封鎖，沒意圖引起市民對政府的憎恨。

另外，《2020和勇繼續一起撐下去》一文中，寫到「我與李柱銘和何俊仁同行……行到上面有防暴警的天橋，我們後方有把清脆悅耳的少女聲帶頭叫喊：『黑警死全家！』和『香港差佬，×你老母』，我轉頭看到的是一個十四、五歲戴口罩的少女……我對他（何）說：『有這樣的後生， 我哋冇得輸。』……有這樣疾惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地。」黎智英昨承認這段說話必然是在當時社會氣氛影響下寫成，屬於低級趣味及廉價，感到後悔，且為此道歉。

冀示威者有人領導 免暴力失控 在《我們堅持下去，才有希望》一文中，黎智英寫到「議會政治可以是我們抗爭的強大力量，我們的自由是可以自己救的。而且，年輕人看到街頭以外另一途徑的抗爭力量」。黎智英昨解釋，區選勝利可以令人知道，有另一途徑的抗爭，從而減低街頭武力的程度。黎智英認為，「和勇不分」的意思，是把勇武派拉入和平抗爭的一分子，目的是讓抗爭變得和平。他又指，示威者應要有人領導，協助組織，這樣可以避免暴力失控。

黎智英稱，2020年5月，他讀過馮睎乾的文章後，認為辦《蘋果》英文線上版是好主意。黎指，辦《蘋果》英文版的目的，一方面是吸引外國讀者訂閱，增加收入；另一方面，是希望外國讀者可以為香港發聲，令外國政府，尤其美國知道香港的情況，讓他們跟中國政府進行外交談判，從而為香港提供政治保護。黎認為外國支持十分重要。被問及這是否等同尋求干預，黎智英謂如果為港發聲是種干預，那答案就是「對」，但他不認為為港發聲屬於干預。

變現「反中情緒」 稱不等於反中國 黎承認，他曾說過「在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看」、「我們的目標是提供外國人在《南華早報》看不到的中國新聞，打破《南早》在這方便（面）的壟斷」。黎智英昨解釋，他希望把「反中情緒」變現（capitalize），並在英文版《蘋果》中報道中國負面新聞，但強調這不等於反中國。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點