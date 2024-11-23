近冬至內地需求多 走私值3200萬燕窩

車流高峰落馬洲過關 難逃X光法眼 海關根據風險評估，於本周三（20日）在落馬洲管制站，截查一輛報稱載有電子遊戲機的出境貨車，期間察覺車斗內貨物的X光影像有異，經進一步檢查後，在其中一批貨物的底層紙箱內，檢獲約438公斤懷疑走私燕窩，估計市值約3,200萬元，當場拘捕懷疑涉案的貨車司機。海關表示，燕窩一向是走私到內地的熱門貨物，而臨近冬至需求殷切，相信走私分子是偷運「應市」，藉此逃避800萬稅款。這是海關有紀錄以來偵破的最大宗陸路走私燕窩案件。

本周三，海關陸路邊境口岸科落馬洲組根據風險評估及情報分析，揀選一輛報稱運載電子遊戲機的出境中型貨車作檢查，關員透過分析X光影像，留意到擺放在貨斗中心位置的貨物並不尋常，於是展開深入檢查，最後在貨斗多個紙箱內，檢獲共438公斤未列艙單的燕窩，當中大部分為高價值的燕盞，市值共約3,200萬元。海關當場拘捕58歲男司機，他其後獲准保釋等候調查。

申報遊戲機掩飾 拘司機 海關指出，不法分子利用正常申報的電子遊戲機掩飾走私貨物，並把涉案燕窩放置在遊戲機的紙箱之下，惟裝載燕窩的紙箱外觀明顯與其他貨物不同，其包裝簡陋、紙箱上並無標示貨物性質，部分更有被重新包裝的痕迹，關員留意到種種可疑迹象，因此成功堵截該批走私貨物，而今次是海關有紀錄以來偵破的最大宗陸路走私燕窩案件。

初步調查顯示，該批貨物的付運人為一間在香港沒有註冊的公司，相信不法分子擬利用公司名義增加追查難度，至於涉案貨車刻意選擇在跨境交通高峰時間過關，亦是企圖藉繁忙車流減低受查機會。另外，案中的走私貨物被壓放在較重的貨物底部，亦增加關員搜出貨物的難度。

成功偷運 可避800萬稅款 海關表示，冬至臨近，燕窩等貴價食材在內地需求殷切，相信不法分子透過走私涉案貨物，以逃避約800萬元的稅款，海關將追查有關貨物來源，不排除有更多人被捕，並會繼續執行不同策略，全面堵截各類走私活動。