繽紛冬日巡禮 西九逾20米高聖誕樹亮相

【本報訊】由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」昨日正式開幕，其中西九文化區內的聖誕小鎮，面積將較去年增加30%，並以「禮物」為主題，在過萬呎小鎮內布滿過百份「禮物」布置供市民打卡。焦點之一的20米巨型戶外聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景。同時，首場「冬日維港水上煙火」亦於昨晚7時30分在西九海濱上演。

佳節維港上演3場煙火

聖誕小鎮由即日起至明年1月1日，登陸西九文化區藝術公園海濱草坪西面，面積比去年增加30%。是次以「禮物」為主題，在逾萬呎聖誕小鎮內布滿過百份「禮物」布置，以及豐富多樣的打卡題材裝置。同時，位於小鎮中央、高逾20米的戶外巨型聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景，每晚多次向市民旅客送上節慶驚喜。而「西九聖誕市集」亦由即日起至12月8日，逢星期五至日，以及12月12日至29日期間舉行。