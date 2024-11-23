增東南亞航點 香港快運檳城線首航

【本報訊】香港快運再增東南亞新航點，往來香港與檳城國際機場（PEN）航線前日（21日）首航，中馬最近延長免簽政策，冀新航線能吸引更多內地旅客前往檳城。香港快運今年已推出4個新航點，除了檳城，還包括上半年首航的泰國曼谷廊曼和菲律賓克拉克，越南富國島亦即將於下月首航。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，在東南亞市場，香港快運今年已推出4個新航點，東南亞的消費普遍較為親民，檳城也不例外，旅客可以藉相宜的票價，將省下的錢用於當地的美食和文化體驗，充分體現「遊」你選擇更多的精神。

可與國泰航班互補 她續指，香港快運目前有25%的顧客來自大灣區，恰逢今年是中馬建交50周年，兩國最近亦延長了免簽政策，相信會吸引更多內地旅客前往檳城。國泰航空目前每日有一班往返香港與檳城的航班，香港快運的夜間航班能夠互相補充，為經香港轉機前往其他城市的旅客提供無縫接駁。

檳城以歷史遺產、美食和自然景觀而聞名。而檳城國際龍舟賽更是當地一年一度的華人盛事，今年的龍舟賽於周末舉行，約100名來自香港和內地龍舟隊的成員乘坐香港快運的首航前往檳城。