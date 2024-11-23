獲教大頒榮譽博士 馬時亨：重大意義

曾任校董會主席 感情特別深厚 香港教育大學昨日舉行2024年榮譽博士頒授典禮，前財經事務及庫務局局長、前商務及經濟發展局局長及前港鐵有限公司主席馬時亨獲頒榮譽社會科學博士學位。他表示雖然今次並非首次得到榮譽學位，但是感到特別開心及榮幸，因為他曾任教大的校董會主席，所以跟大學的感情特別深厚。另外，他亦指出在他的人生之中，老師對他十分重要，所以在教大獲得這個學位，意義非常重大。

寄語有能力應盡量回饋社會 馬時亨又提到他就學時直至中三都是經常「擔梯」，即獲H等級，成績並不理想，直到中四才開始努力學習。馬時亨笑言：「阿媽話再唔讀書會做乞兒，於是發力」，他稱幸運地成功入讀香港大學，寄語年輕人及學生要勤力讀書，不要辜負父母的期望。

他又指當學生畢業後，進入職場時應盡量找一份喜愛的工作，「一定要盡力而為，做到最好」，才是對家庭、朋友有交代，亦會有自豪感。他又指在有能力及有時間時，應盡量回饋社會，「我哋得到好多嘢都係社會畀我哋」，可以做義工幫助別人，就會「心中富有」。

校方在讚詞中指出，馬時亨在商界、政壇及教育界馳騁逾半世紀，為香港的繁榮與發展作出深遠貢獻。校方又形容馬時亨的個人經歷宛如香港奮鬥歷程的縮影，提及他自幼家境清貧，當時尚未實行免費教育，繳付學費亦成困難；中學時得良師激發上進的決心，最終在會考中考得好成績，一步步走向國際舞台，充分展現了他在逆境中自強不息、果斷及勇於迎接的挑戰精神。校長李子建亦指馬時亨不但矢志推動教育發展，對社會事務更是充滿熱忱、盡心竭力。

歷任金融機構要職港鐵主席 馬時亨生於香港，長於香港，畢業於香港大學文學士（榮譽）學位，主修經濟學和歷史。畢業後，他首先加入美國大通銀行，也在多所本地和海外銀行、金融機構和私營部門中擔當要職。他於2002年至2008年間擔任公職，包括出任財經事務及庫務局局長，以及商務及經濟發展局局長，並於2016年至2019年間擔任港鐵有限公司主席。