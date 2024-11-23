3巴申加價最高9.5% 議員斥貪得無厭

【本報訊】多家巴士公司向政府申請加價，其中九巴、嶼巴申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%。有議員認為巴士公司有錢賺仍要加價是「貪得無厭」；亦有議員表明假如加價幅度高於兩年通脹的3.4%必定會反對。不過亦有議員認為要吸引別人投資亦須合理利潤。

3間申請加價的的巴士公司到立法會交通事務委員會交代加價原因，九巴表示現時客流量下跌9%，屯馬綫及東鐵綫過海段令他們每日減少13萬人次客量。申請加價幅度最大的的城巴指，現時客量為疫情前的89%，車費亦落後通脹25%。嶼巴則稱現大致維持收支平衡，車長薪金增加8.2%。

議員狄志遠要求行政會議否決加價申請，認為巴士公司是「開天殺價，落地還錢」。他指出巴士公司有錢賺仍要加價是「貪得無厭」，又認為現時全球燃油價格下跌，是平復加幅的好機會。他又批評巴士公司在非票務收入上沒盈利是沒經營好自己公司，指出加價不合理。

倡引入可加可減機制 議員田北辰建議引入與港鐵相似的可加可減、每年一檢價格機制。他表示近兩年通脹為3.4%，假如加價幅度高於通脹必定會反對。九巴董事總經理李澤昌表示歡迎穩定可測機制，但假如考慮油價加幅或可能高於通脹。城巴財務總監王世揚同樣歡迎建議，但指需考慮其他基數。新巴董事總經理黃焯安亦表示可考慮。

對於巴士公司聲稱需考慮油價問題，議員楊永杰指燃油對沖令價格平穩是他讀書時也知的常識。他稱現時分段收費模式較港鐵貴，認為巴士公司負責人應「問責下台」。

議員江玉歡則稱不樂見討論氣氛僵持，而吸引別人投資亦須合理利潤。對於鐵路擴張、人口改變的現況，她認為假如只讓巴士公司開更多線路會蝕錢，假如導致日後沒有公司願意經營巴士只會是惡性循環。