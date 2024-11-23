撤積金對沖僱主獲資助 335億撥款通過

【本報訊】因應明年5月1日落實取消強積金對沖，立法會財務委員會昨通過撥款335億元，以資助僱主支付取消對沖之後的開支。有工會背景的議員形容是「遲來的春天」，冀政府再進一步，盡快為低薪僱員和自僱者代供強積金；有商界背景的議員則擔心加重中小企的經營壓力，又指涉及的外判行政費過高，要求壓縮開支。

批發及零售界議員邵家輝表示，大家都希望加強保障員工，問題是誰負責。而今次撥款當中有21億元是用來支付外判的行政費，若相關工作改由公務員處理，就不需要支付外判行政開支。

紡織及製衣界議員陳祖恒則指，計劃的25年裏，預計平均每年有11.2萬宗申請，當中有21億元涉及辦理的費用，即每宗1,100元至2,500元。他盼當局可探討簡化流程的方法以節省成本，又詢問當局會否引入多於一個外判商以提升服務。議員周文港則敦促政府設法壓縮支出。

議員鄧家彪指，許多打工仔女和僱主不大理解取消對沖的細節，近來坊間有消息流傳何時解僱舊員工就最省錢，冀當局向公眾清楚解說。議員吳秋北則關注政府何時開始為低薪打工仔和自僱人士代供強積金。

倘不敷應用 或再追加撥款 勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，若該335億元於未來不敷應用，要向立法會追加撥款。有關計劃雖已開發網上平台，並鼓勵僱主盡可能使用線上模式遞交，但亦要顧及生意規模小或年紀偏大的僱主，因此傳統方式遞交都接受，但同意機制運行一段時間後，探討調整遞交模式的可行性。他指，當計劃過了一段時間，後續十多年或有更省成本的方法，尤其是人工智能發展得很快。

他又指取消強積金對沖，交由外判處理的支出，一定較公務員為低，現時局方最大挑戰是盡可能把成本壓到最低。他又指現時的外判模式，每次只可選擇一個服務提供者，如果多於一個，支出只會更高。

孫又表示，遣散費和長服金都有其限額，無論員工有多長年資最多只可以拿到39萬元，而解僱舊員工之後再聘新員工，所衍生的遣散費和長服金都不能再對沖。他稱政府計劃為低薪人士代供強積金5%，因牽涉人數不少，正委聘顧問檢視技術細節，並要精算評估對於長遠財政負擔的影響，得出有關數字之後再決定如何施行。