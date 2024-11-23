違規被罰停發綜援 4年涉2300人

【本報訊】政府將優化失業綜援的安排，按照目前領取失業綜援的人數，估計計劃影響少於兩萬人。被問及過往有多少綜援受助人因違反服務而被罰停發綜援，社會福利署助理署長（社會保障）馬秀貞表示，自2020年4月1日至今年9月底，當局共執行了大約4,000次罰則，當中涉及2,300人。

本報向社署查詢近年失業綜援數據，由2020至21年度起至到2023至24年度共4個年度，領取綜援的失業受助人數目分別有約2.17萬、兩萬、1.87萬及1.73萬，領取人數穩定按年下跌。

當局昨又交代綜援計劃下「就業支援服務」的成效，截至今年9月30日，非政府機構分別協助22.8%及17.9%計劃受助人，覓得工作或重返主流教育達一個月及三個月。政府又透露，在2024年4月至9月底，參與服務人次則有1.2萬，成功就業達一個月約為830人。

社署自2020年4月推出「就業支援服務」，合約為期5年半，將在明年9月完結。15至59歲失業健全綜援受助人必須接受服務，除非他們有合理原因不能工作，勞福局首席助理秘書長（福利）陳雅詠透露，在2023至24年度，參與就業服務人次為1.6萬，當中成功就業達一個月的人次為1,800。