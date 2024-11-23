公院嚴重缺人 聘280非本地培訓醫生

【本報訊】公立醫院要加強問責文化，但前線人手短缺備受關注。醫管局主席范鴻齡昨日表示，公營醫護人手短缺是「老大難」的問題，近年該局已透過多種渠道增聘人手，目前已聘請280位來自海外或中國內地的非本地培訓醫生，他們可望提供長期服務。連同70位來港交流的醫生，現時合共有350名非本地培訓醫生，相當於本港整體醫生5%的人手。