公院嚴重缺人 聘280非本地培訓醫生
【本報訊】公立醫院要加強問責文化，但前線人手短缺備受關注。醫管局主席范鴻齡昨日表示，公營醫護人手短缺是「老大難」的問題，近年該局已透過多種渠道增聘人手，目前已聘請280位來自海外或中國內地的非本地培訓醫生，他們可望提供長期服務。連同70位來港交流的醫生，現時合共有350名非本地培訓醫生，相當於本港整體醫生5%的人手。
除積極吸納境外醫生外，醫管局亦計劃應用更多科技，減低公院前線人員工作量，同時會整合電腦系統，增加效率，惟具體安排有待委員會開會再作討論。此外，立法會7月通過修訂《護士註冊條例》，醫管局已積極引入非本地培訓護士，現時共收到約600份申請，已聘請其中70位，未來局方會繼續為增加醫護人手努力。
料2045年仍未解決人手荒
不過，政府「醫療人手推算2023」顯示，本港醫療人手短缺問題料到2045年仍未能解決，去年7月至今年7月，本港公院醫生流失率5.3%，同期護士流失率達8.2%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：