公院事故多案例 醫管局管治曳 遲來推問責制

前線硬食欠公平 檢討認權責不清 公立醫院接二連三爆事故，醫院管理亦問題多多。政府今年6月責成醫院管理局成立「公立醫院系統管理檢討委員會」，檢視多宗事故及從不同層面檢討及提出改善建議，醫管局昨日宣布接納全部31項建議措施，包括成立「管治及架構改革委員會」，由醫管局主席范鴻齡出任委員會主席，跟進改革進度，首要引入「醫界問責制」，減免權責不清的隱患，醫療事故不再只由前線「孭鑊」，管理層人員亦需透過「高層人員問責框架」為病人安全承擔責任，不過相關改革及措施暫沒落實時間表。被問及問責制是否會要求醫院管理層問責下台時，范強調，並非一出事就要有關人員下台，而是「有賞有罰」。有議員質疑醫管局過去均以「小修小補」應對問題，質疑今次「問責制」的實際成效。

青黃不接 安全知識難傳承 檢討委員會主席霍泰輝表示，是次報告並非就個別醫療事故進行檢討，而是對醫管局整體的醫療系統作出前瞻性建議，包括預防可能出現問題的地方。委員會發現醫管局及公立醫院運作上有權責不清，導致責任含糊。年輕新入職者相關培訓不足，加上近年資深員工離職，令安全知識難以傳承，導致表現有偏差。而醫管局內傳統文化根深柢固，令下層人員遇到問題不敢向上層反映。

口講改革 仍無落實時間表 檢討委員會提出的31項建議全數獲醫管局接納。范鴻齡指，不會「等齊晒」才落實有關措施，有一項措施成熟，就先推出一項，但目前未有落實時間表。范鴻齡保證不會拖延，會盡快開始「改革委員會」的工作，又強調今次的改革工作是「革命性」、徹底的改革，並非修修補補。

談到前線員工面對事故的責任，他指員工面對極為繁複的指引，難以跟從。一旦發生事故，責任就落在前線，情況並不合理。因此改革方面會對檢視有關指引，也要管理層承擔責任。不過他又解釋，「問責」不代表一旦出事就有人要「落台」，而是希望作警示作用，避免意外發生，而機制亦可能「有獎有罰」，表揚優秀員工，惟具體細節亦要待委員會訂立。

建議又提到設立「快速事故應變小組」專責處理醫療事故，醫管局質素及安全總監黃立己就表示，該小組除了要照顧出事的病人，也要照顧病人家屬及涉事員工。同時亦會負責找出事故的前因後果、決定是否作公布等。

警惕出錯 倡責任加薪掛鈎 議員田北辰批評公立醫院近年接連爆出醫療事故，惟每次局方亦是「小修小補」了事，質疑建議中「問責」的實際成效。他續指，應就每次事故釐清責任，如將部門主管的加薪安排與事故掛鈎，令員工工作時更為謹慎。

檢討委員會成員、議員林哲玄則指，目前公立醫院系統內的程序指引有如「說明書」，「唔識做都睇到識做」，並非一名受專業培訓的醫護人員所需，亦難以全部跟從。一旦發生事故，前線人員卻被追究未有完全按指引做事，只會加劇人員流失。

他續指，問責制是要管理人員承擔應有責任，如培訓不足、部門文化問題等，其目的是為「解決問題」，故「炒人」並非唯一選項。不過他提到，有少數員工態度差，且屢勸不改，影響整個團體，對於這類員工，局方就要「手起刀落」。

2015年政府亦曾提出醫管局檢討報告，距今已近十年。林表示，時移世易，新、舊醫護人員文化亦有改變，而促進溝通，協助人員磨合亦是今次建議的方向之一，又指有關檢討應多做，以確保醫療系統與時並進。

公立醫院接二連三爆事故，醫院管理問題多多。 事故比較 「改革委員會」由范鴻齡（右二）出任主席，跟進措施落實情況。（李志湧攝） 「公立醫院系統管理檢討委員會」

報告主要建議