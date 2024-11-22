康文署敷衍塞責 單車霸地無解決

港府近年廣修單車徑，推廣單車出行，這本來是有益身心的樂事，惟如何有序規管單車租賃營辦商經營，負責的部門卻一味敷衍了事。有市民兩年前已向康文署投訴，指單車租賃營辦商在公園許可範圍以外展示單車及進行租賃事宜，阻塞緩跑徑和單車徑，惟該署只知向營辦商發出口頭勸喻，次數高達651次，問題依然沒有解決，擺明虛應故事。

申訴專員公署為此展開主動調查，發現營辦商將單車違規擺放在許可範圍外的情況普遍，絕非如康文署輕描淡寫所謂的「偶有發現」，直指康文署現時的執管機制欠缺一致標準。申訴署續指，單車霸佔地方，除了會阻礙行人出入，亦可能造成安全隱患，但認同營辦商需要地方擺放展示單車，因此向康文署提出8項建議，包括加強對營辦商監察及果斷執管；研究優化現時執管機制及相關指引；研究容許使用許可範圍外的地方擺放單車；收集營辦商的表現，作為日後審批新許可證參考等。

面對申訴署的批評和建議，康文署例牌接受，但到頭來會否態度照舊，只能聽其言、觀其行。事實上，康文署對上述亂象若有認真執管，不可能市民投訴長達兩年，情況依舊沒有改善，唯一解釋原因，就是該署胡混度日，敷衍了事。從其向營辦商發出651次口頭勸喻，已可知該署此舉純粹為了敷衍民意，顯示已經「做咗嘢」而已。

康文署回覆本報查詢時，強調營辦商霸佔的地方屬於公眾地方，並非署方獲賦權執法的地方，擺出不能也，非不為也的無奈模樣。誠然，公眾地方屬於地政總署管理的官地範圍，康文署或許真的沒有執法權力，但要是官僚有用心去急市民所急，將個案早日轉交地政總署跟進，也是辦法之一；而且營辦商屢勸不改，可能違反合約條款，署方亦有權終止租約。由此可見，上址亂象叢生，絕對是不為也，非不能也。

見微知著，這麼簡單的事情，署方也可拖延處理，折射出官僚怠政塞責的陋習一直不改，並沒有因為現屆政府擺出積極有為的態度，而有任何改變。再說，單車出行是世界大勢所趨，既健康又符合環保原則，港府推廣無可厚非，但到實際執行之際，偏偏亂象百出，引來怨聲載道，便證明官僚思慮不周，一味紙上談兵。

正如申訴署指出，既然營辦商有必要佔用更多地方來展示及存放單車，有關部門在規劃及批出合約的時候，是否應該早有預備，騰出地方或另選更適合地點營運？目前香港旅遊業發展陷入瓶頸，京官耳提面命要做到「無處不旅遊」，其實香港新界單車徑沿途風景優美，用來豐富旅遊資源大有可為，端視乎當局捉到鹿是否懂得脫角。

說到底，香港許多問題，都是人的問題，最大原因是官僚冇心冇肺冇靈魂。大至一個耗費巨資興建的啟德郵輪碼頭猶如死城，小至公園入面一個單車租賃場地亂七八糟，全部都是官僚無心做實事的明證。