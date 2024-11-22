龍七公：頂住外部壓力 對接國家發展

攬炒派顛覆政權案日前判刑，45名定罪被告被判監50個月至10年，刑期較不少人估計短，亦「輕手」過許多西方國家的顛覆政權案例。惟美國等多個西方國家仍肆意抹黑有關裁決，指稱這是對香港民主、自由和法治的打擊。彭定康等極端反華人士，更鼓吹西方對香港以至中國實施新一輪制裁。

必須強調，正如案中證據和法官判詞指出，本案涉及的所謂「初選」，有別於一些西方國家政黨依法舉行的黨內選舉；由案中「首要分子」戴耀廷策動的「35+」計劃，目的是通過「初選」協助攬炒派奪取立法會控制權，然後綑綁其投票取向聯手否決預算案，最終促使特區政府癱瘓倒台，並誘發外國對香港及中國施加制裁。

換言之，案中被告想爭取的並不是民主，而是攬炒，為求政治目的而不惜犧牲全香港、以至全中國人民的利益。他們要求的不僅是撤回《逃犯條例》修訂草案等「五大訴求」，而是希望將特區政府以至整個憲制秩序推翻。因此本案不應稱為「民主派初選案」，而是不折不扣的「攬炒派顛覆政權案」。

正如中央駐港國安公署指出，特區的執法、檢控及司法機關，在本案歷時3年多的過程中一直秉持專業精神，頂住外部壓力，依法拘捕、檢控、審判，捍衞了法治權威和尊嚴，履行了維護國家安全和特區憲制秩序的法定職責。對於少數國家罔顧法治精神，抱持虛偽「雙標」，抹黑判決結果，香港各界必須齊聲譴責，市民必須認清其背後目的。

雖然戴耀廷等人的顛覆圖謀，在中央制訂《港區國安法》及特區政府果敢執法下失敗收場，但他們渴求的攬炒香港、制裁中國目標，卻某程度正陸續出現。以美國為首的多個西方國家，近年先後以國家安全或產能過剩等藉口，對中國商品施加種種禁令與關稅，又限制企業對華投資及輸出先進技術，對內地與香港的經濟民生造成一定影響。這反過來印證了，西方反華勢力當年力撐戴耀廷等人在港攪局，並非協助港人爭取所謂的民主，而是利用香港來阻撓中國發展，從而維持西方的政經霸權。

在攬炒顛覆案判刑當日，香港還有另一重要新聞──由金管局主辦的國際金融領袖投資峰會正式召開。專責財經金融工作的國務院副總理何立峰在會上指出，把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好，既是香港所需，也是國家所重；香港未來要進一步深化金融改革創新、進一步拓展金融開放合作，以及進一步對接國家發展戰略。

加緊開拓新興市場 正如筆者之前指出，不論白宮主人是誰，西方對中國包括香港的打壓只會有增無減，特區政府及社會各界須識變、應變、求變，一方面維持與歐美的經貿聯繫，一方面加快融入國家發展大局，加緊開拓一帶一路等新興市場。頂住外部壓力，對接國家發展，是未來幾年香港發展的座右銘，共勉之！