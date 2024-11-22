笑看天下：背後發功 寶刀未老

俄烏戰事打咗超過一千日，如今美國總統拜登開綠燈，准許烏克蘭使用美製導彈攻擊俄羅斯本土，據報亦將提供反步兵地雷。美媒引述美國官員稱，拜登已授權向烏克蘭供應反步兵地雷，因為非常擔心俄軍近期明顯推進，相信鋪設地雷是阻止對方攻勢其中一項最有效方法，並可配合其他武器一起使用。

拜登臨卸任對俄烏戰事推波助瀾，慌死烏克蘭仲唔夠滿目瘡痍。報道形容這是遠程導彈攻俄之外，另一項備受爭議的決定，因為超過160個國家已簽署國際條約，禁止使用該款地雷，避免造成平民傷亡。起初美國亦拒絕烏國請求使用該款地雷，如今拜登又放行，你話佢係咪玩嘢？

俄羅斯總統普京梗係唔會坐以待斃啦，佢反應迅速，隨即批准放寬使用核武的標準。美國、意大利、希臘、西班牙等位於烏克蘭首都基輔嘅大使館日前關閉，美方表示接獲警告，俄軍將以導彈和無人機等發動大規模空襲！阿哥，俄烏戰事短期內風雲變色，忽然變得緊張兮兮，呢壇嘢應歸功於拜登的「情傾烏克蘭」！拜登臨落台唯恐天下不亂，仲要搞出個大頭佛，真係多得佢唔少！

設想拜登真心與候任總統特朗普進行交談，並向特朗普表示佢將指示政府確保和平有序的過渡；然而一個轉身，佢就要特朗普「好看」。特朗普大言炎炎要24小時內令俄烏停戰，依家拜登全力支援烏國，對澤連斯基釋放從未如此熱情的支持，搞到澤氏重燃打敗俄國的夢想！而特朗普要與普京談判俄烏停火，亦變得障礙重重。依家又有消息稱，北韓向俄國額外運送一批170毫米自走榴彈炮及240毫米多管火箭炮。俄烏戰事拖埋北韓落水，變得更複雜，而拜登背後發功，要證明自己寶刀未老也。