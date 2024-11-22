撥亂反正：飛起美國 盧拉拍板

上回講到，日本首相石破茂為了向日裔秘魯前總統藤森的墳墓獻花，而錯過了亞太經濟合作組織（APEC）峰會的領導人合照環節。在緊接APEC後於巴西舉行的二十國集團（G20）峰會，大合照更缺少了3國領導人，包括美國總統拜登、加拿大總理杜魯多，以及意大利女總理梅洛妮，同樣非常罕見。

據報拜登與杜魯多在合照環節前進行了雙邊會面，在趕到合照會場後才發現大家已開始散場。鏡頭影到兩人一邊傻笑，一邊竊竊私語，疑似對有關安排感到大惑不解。事後美方發言人否認拜登遲到，而是合照程序比原定安排早了進行。加上「遲到」的還有梅洛妮，令人懷疑是否有人臨場決定提早拍攝，故意飛起拜登等人。

這個陰謀論其後得到進一步的佐證。在峰會閉幕式上發表的G20聯合宣言，有關俄烏戰事的部分，僅提及戰爭帶來的苦難和威脅，強調通過外交及對話來和平解決衝突的重要性，歡迎所有支持全面、公正和持久和平的建設性倡議。有關論調貼近中國與巴西等國的勸和促談立場，與美西方持續支持烏方延長和擴大戰事，甚至批准烏軍使用美製遠程導彈攻擊俄國領土的做法大相逕庭。

據報道，多個身兼北約成員國的G20國家，都對上述宣言內容感到不滿，認為應加入譴責俄國發動戰爭的字眼，但東道主巴西總統盧拉一意孤行，在美法德領導人不在席下，為現有宣言文本拍板，與大合照時飛起美加領導人有異曲同工之妙。

事實上，拜登還有個多月便卸任，杜魯多、法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨在國內的地位岌岌可危，梅洛妮的右翼立場亦與巴西現屆左翼政府格格不入，近年在國內外都很吃得開的盧拉自然毋須畀面。