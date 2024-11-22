冰鑑春秋：普京會傻到放棄戰果？

烏克蘭獲得拜登授權可以用ATACMS攻擊俄羅斯後，果然立即付諸行動，發射了6枚導彈攻擊距離邊境115公里處的軍火站。普京隨即簽署新版「核理論」，令人憂心是否會引發第三次世界大戰。

這個新版的核理論，明確指出包括搭載傳統彈頭的導彈、無人機以及其他戰機的攻擊行為，都將成為俄方考慮使用核武的動機，同時強調任何聯盟成員國對俄的攻擊，將使該聯盟被俄國視為敵對勢力。而烏克蘭目前運用美製導彈的方式，完全符合這項新核理論的定義，也就是說，從現在開始，俄羅斯隨時可能會使用戰術核武投入戰爭。

但，普京真的會這樣做嗎？現在在烏克蘭戰場上，俄軍佔據明顯優勢，烏東對紅軍城的包圍態勢已成，普京還加大對烏國能源設施的破壞性攻擊，要讓缺乏能源過冬的烏克蘭軍民更加難以支撐。而在庫爾斯克地區，烏軍早已轉攻為守，精銳的9個旅陷入俄軍的三面包夾，若現在就進入談判，俄羅斯顯然勝券在握，何必貿然增加戰事的不確定因素，讓已牢牢握在手中的戰果就此丟失？

有人擔心，陷入困境的澤連斯基，在特朗普即將上任的絕望情緒下，會不會孤注一擲，直接攻擊庫爾斯克的核電站，硬把美國與北約拖入一場更危險的戰爭當中？世事當然沒有絕對，只是澤連斯基若真的這麼幹了，面臨的將會是全世界的同聲譴責，北約也找到一個好理由可以脫身，屆時烏克蘭恐怕就不是靠割地賠款可以苟活，整個國家都會被俄羅斯併吞了。

所以，開放ATACMS只是拜登刻意惡搞特朗普的政治手段，對扭轉烏克蘭戰爭局面毫無幫助，唯一能做到的，只是增加特朗普上台後結束戰爭的難度，無論如何，烏克蘭注定就是輸家。