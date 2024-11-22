橫眉冷看：政黨惡鬥 地球當災

十多年前，香港特區政府擬於中學課程引入國民教育科，反對派聞訊，旋即空群而出，竭力阻撓，其中更以國教科的一份輔助教材說事。該教材以「政黨惡鬥，人民當災」八個字，來形容西方劣質民主制所產生的惡果。反對派由是上綱上線，說作者立論偏頗，是刻意誤導學生，意圖推行「洗腦」教育云云。說實話，身為教育工作者，當時我也有想過，上述教材對西方民主制的批評，會否落墨太重、有失持平？但十多年後的今天，驀然回首，我反倒覺得當日該教材的執筆者，是過於含蓄與厚道，以美國為首的西方國家，國內的政黨惡鬥何止讓人民當災，甚至是將整個地球置於危機境地，全人類都可能會被「攬炒」。

如今距離總統換屆不足兩個月，拜登領導的只是看守政府，一切大政方針理應一仍故舊，即使要改變，也應留待特朗普政府上台後再作決定，但拜登政府不然，拜老頭或許是輸得太不甘不忿，他在離任前竟然作了一項驚人的決定，容許烏克蘭向俄羅斯發射美製的遠程導彈。此舉猶如是北約盟國正式對俄發動攻擊，克里姆林宮老早表明，俄羅斯不排除用核武作還擊，要是如此，第三次世界大戰就會隨時爆發。拜登這個瘋狂的舉措，目的是要抽特朗普後腿，讓對方籌劃的俄烏停戰方案，最終難以實踐。拜老頭這樣做，是為報民主黨選舉失利的一箭之仇，但此舉就將全人類的安危都搭了上去。以此觀之，美西方的政黨惡鬥，簡直是讓地球當災！