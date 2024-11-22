筆下風雲：一事無成瞎折騰

特朗普的內閣人選爭議不絕，當中國防部長人選海格塞斯只有44歲，為霍士新聞台名嘴，也是知名的「川粉」。然而，國防部長是何許人也？他是總統的主要國防政策顧問，負責規劃一般國防政策，以及與國防部相關的其他政策與執行獲得認可的政策。以現任防長奧斯汀為例，他表現已算平庸，但也曾擔任美國陸軍副參謀長，並曾任駐伊拉克美軍末任司令。

比較之下，海格塞斯只是曾經當軍，談不上經驗與資歷，以軍中山頭勢力林立，個個也非等閒之輩，外行領導內行，還是一個靠把口上位的年輕主播，你道軍中人士會對他心服口服嗎？何況此君私德有損，2017年曾涉嫌性侵受查。即使人事任命獲國會通過，他要開展特朗普心目中的改革，真是談何容易。

在第一個任期，特朗普曾表示跨性別人士不能擔任美軍任何職務，皆因跨性別人士會為軍隊「帶來巨大的醫療成本和破壞作用」，企圖徹底推翻前總統奧巴馬作出的、允許跨性別人士為軍隊服務的決定。而早在2011年，美國已取消同性戀人士進入軍隊的禁令。

在今次選舉，特朗普擺明車馬反對LGBT，強調美國只有男性和女性兩種性別，他私下亦對同性戀、跨性別人士厭惡。外界相信，海格塞斯出任防長的第一個任務，就是落實特朗普在第一個任期未竟全功、掃除軍中跨性別人士的改革。

然而，在講求「人權」的美國社會，此舉勢必引來極大反彈。尤其在民主黨執政下，LGBT已成政治正確的潮流。如果特朗普強制「清洗」軍隊，隨時會被告上法庭。總而言之，特朗普上場後，美國注定被他搞得永無寧日。4年轉眼即過，結果就跟其第一個任期一樣，一事無成瞎折騰。