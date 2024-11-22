強詞有理：失掉C位

「人一走，茶就涼」，這是政客們最尷尬的事，美國總統拜登的感受應該比其他政客更深刻：人還沒走，茶已經涼了。僅剩不足兩個月任期的他，最近風塵僕僕出席在秘魯舉行的APEC會議和在巴西舉行的G20峰會，本想在世界舞台上爭取最後曝光的機會，留下一點政治遺產，沒想到接連遭遇冷落，攞威不成反被攞彩，個人固然面目無光，堂堂美國也大大失威。

在APEC領導人大合照中，中國國家主席習近平站在前排東道主秘魯總統身邊的C位，拜登卻被安排在後排邊緣位置，美方辯稱是按照字母順序排位，是嗎？信不信由你。而在G20領導人開幕式大合照中，甚至找不到拜登的身影，主辦方歸咎於拜登遲到，美方則指因為拍照時間提前而趕不及，直至G20峰會最後一天重拍合照，拜登才出現在全家福中。

見微知著，作為即將下台的美國總統，拜登一舉一動都難免被賦予政治意味的解讀，尤其是在被視為美國「後院」的秘魯和巴西受此冷遇，更難免引起各種猜測。老對手特朗普自然不肯放過落井下石的機會，嘲諷拜登缺席G20峰會合影，意味美國在其帶領下正失去世界事務中的領導者地位。這種說法也許有點誇張，但也不是全無道理，美國國際地位和影響力確實大不如前，漸漸失去世界中心的地位。以前美國總統在任何國際場合都必定佔據C位，不可能被擠到後排邊緣，更不可能在大合照中消失，因為即使遲到，大家也會耐心等候。

沒有比較就沒有傷害，中國領導人此次出訪秘魯和巴西都受到最高規格接待，與拜登的尷尬遭遇恰成鮮明對比。這到底是因為拜登即將卸任而遭忽視，還是因為中美國際地位此長彼消，大家不妨各自解讀。唯一可以肯定的是，中國在全球南方國家中的影響力日益提升，已不讓美國專美。例如中國投資秘魯錢凱港，開闢拉丁美洲直達亞洲的航線，替該國經濟注入活力，好處顯而易見，但美西方除了唱衰和抹黑，甚麼也做不到，這也許正是習近平站C位、拜登靠邊站的主要原因。

當然，拜登並非沒有留下政治遺產，他臨下台還在拱火澆油，授權烏克蘭使用美製遠程武器攻擊俄國縱深地區，大概就是最大的政治遺產，可惜是負資產。特朗普接過這筆負資產後如何收科，能否帶領美國重奪世界C位，不能不令人懷疑。