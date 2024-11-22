龍吟虎嘯：為美國而戰就要坐監

香港法庭日前就47人「初選案」判刑，45名串謀顛覆國家政權罪的被告，分別被判監4年兩個月至10年不等。美國國務院立刻發表聲明，強烈譴責判刑，指法庭判案削弱了公眾對香港司法制度的信心，並損害香港的國際聲譽，要求立即無條件釋放。聲明指美國國務院正在採取措施，對多名負責實施《港區國安法》的香港官員，實施新的簽證限制，亦會繼續監察《港區國安法》的實施情況云云。

這些都是美國人的陳腔濫調和例牌動作，玩弄多年，從來不起作用，相反，卻顯示了這些干犯《港區國安法》、「串謀顛覆國家政權罪」的罪犯們罪有應得，被繩之以法沒有冤枉他們。否則美國為何一次又一次地為他們喊冤，要制裁香港？大量事實早已證明，這個存在多年的反中亂港集團，根本就是美英及西方一手培植起來，他們的使命和所作所為，就是要顛覆「一國兩制」，顛覆國家政權，危害國家主權和安全，充當美國與中國「戰略競爭」的馬前卒、急先鋒，就像黎智英叫囂的那樣——為美國而戰。明乎此，就明白了為甚麼美西方的陳腔濫調總是唱個不停，攻訐打壓制裁香港做個不停。

今次被判刑的45人，差不多囊括了活躍多年之反中亂港集團的各色人等、骨幹成員。他們在當年反中亂港、煽動反修例黑暴、上竄下跳、組織發起運動、顛覆國家政權時，是堅信美西方教給他們通過選舉奪權實現「顏色革命」的方法，是一定會大獲全勝的，因為這種做法在許多國家和地區屢試不爽；他們相信，只要按照美國人的方法，有美國作靠山，香江府衙、中央政府不敢把他們怎麼樣。那時美西方也氣燄甚盛，大力從精神到物質支持他們，制裁中國香港。反中亂港集團的骨幹分子們，那時英雄得很，無畏得很，以為是在創造歷史。

然而，《港區國安法》一出，身陷囹圄，他們中的許多人紛紛認罪，「篤灰」不已，這令山姆大叔很是失望也。