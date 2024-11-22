欖隧九巴行駛中起火 逾20客急步一公里避禍

昨日凌晨時分，一輛搭載乘客、由粉嶺開往港鐵青衣站的雙層九巴，在大欖隧道管道行駛期間，巴士車尾突然冒煙起火，車長察覺後，慌忙停車並疏散乘客。消防趕至開喉灌救，未幾撲滅火勢，事故中幸無人傷，火警原因仍在調查。有讀者憶述疏散時，需急步一公里往隧道出口逃生，幸最後有驚無險。九巴證實事件，並會詳細調查事件起因。受事故影響，大欖隧道來回方向一度全線封閉。

事發於昨日凌晨零時許，一輛搭載逾20名乘客的279X路線雙層九巴，由粉嶺聯和墟開往港鐵青衣站，期間巴士在大欖隧道管道行駛，當駛至距離九龍出口前約一公里位置，巴士左車尾突然冒煙起火，車長察覺後慌忙停車，並且疏散巴士乘客，隧道公司職員得悉事故後，慌忙報案求助。

消防接報趕至現場開喉灌救，約15分鐘後把火勢撲熄，事故中無人受傷，至於火警原因仍在進一步調查。據乘搭涉事巴士的本報讀者陳先生憶述，事發時他懷疑巴士左後輪胎位置起火，發生事故後，他與其他乘客疏散落車，並花約5至10分鐘急步約一公里逃出隧道，慶幸最後俱有驚無險。受事故影響，大欖隧道來回方向一度需要全線封閉。

九巴回應事件，指出在昨日凌晨零時許，一輛九巴路線279X巴士沿大欖隧道往青衣方向行駛，期間車長發現巴士左車尾冒煙，在安全情況下立即將巴士停低並疏散乘客，事件中無人受傷。九巴會詳細調查事件起因。

兩私家車迎頭猛撼釀3傷 另外，前晚10時許，一輛白色私家車沿大埔公路往九龍方向行駛，當駛至近長沙灣金山郊野公園停車場時，對面線一輛黑色私家車疑天雨路滑，跣胎越過往九龍方向行車線後，與白色私家車迎頭猛撞。其中一輛私家車一度冒煙，兩車司機及乘客被困車內，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，迅速救出姓張（28歲）白色私家車司機、姓林（29歲）黑色私家車司機及姓周（29歲）女乘客，3人分別嘴、胸口、腳、腹、額頭等受傷，俱由救護車送院救治。受事故影響，現場來回線交通一度受阻。