女童臉傷疑受虐 拘尼籍父

【本報訊】昨日上午9時許，青衣担杆山路1號一學校職員，發現一名11歲女學生臉部受傷，懷疑她曾被不恰當對待，遂慌忙報案求助。

警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女生持香港身份證的35歲尼泊爾籍父親，並把他帶走調查，而女童則被送往瑪嘉烈醫院接受治理。