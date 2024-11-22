搗跨國賣淫集團拘35人 日本AV女優達15萬肉金

抽佣5成 運作逾年涉款2000萬 香港、新加坡、日本及澳門執法部門，近日搗破以操控日本性工作者，包括AV（成人影片）女優的跨境賣淫集團，本港共有包括集團主腦及骨幹等35人被捕。據了解，集團抽佣五成，部分AV女優略有名氣，每次肉金高達15萬，初步顯示集團運作一年多，營業額達2,000萬。另外，本港執法部門搗破一個由黑幫操控的賣淫集團，於本周二（19日）及前日拘捕8人，另聯同入境處拘22名內地及持海外護照性工作者。據了解，集團今年8月起營運，招攬內地、泰國、哈薩克及老撾等地女子，分別在多個港九商廈單位「一樓一」賣淫，每月營業額逾150萬。

本港執法部門於本周一至前日，在全港各區展開掃黃行動，搗破兩個賣淫集團，共拘捕5男60女（17至64歲），包括11名主腦及骨幹成員，當中部分人有黑幫背景。調查人員表示，該部門在較早前發現一個由本地人士操控的跨境賣淫集團，遂派出喬裝探員收集情報，查出涉事集團首先在社交平台經營群組，大肆宣傳可以安排日本性工作者，並以一些具人氣的AV女優作賣點，安排她們來港賣淫。

同時，集團成員會在相關群組刊登廣告，以性工作者的性感照片及AV女優的作品封面作招徠，每次性服務一般收取數千至數萬元不等；有部分AV女優據報曾在香港舉行粉絲見面會，每次「肉金」甚至高達15萬元，據悉日本AV女優Miru及「麻宮」懷疑涉案。當嫖客希望某一性工作者提供性服務並繳付按金後，集團成員便會指示嫖客到某酒店附近等候，待交易前才指示嫖客獨自登上某房間。性工作者收取「肉金」後，集團成員再前往酒店向她們收取約一半現金作為佣金。

有被捕人士曾在日本留學 人員指出，該集團分工仔細，有人為群組管理員負責客服工作；有人定期向性工作者收取金錢及派發賣淫用品；有人與性工作者住同一酒店，協助處理預訂酒店事宜及遠距離觀察她們的工作；身處日本的集團成員負責在社交平台招募日本女子出國賣淫。其中有被捕人士曾在日本留學，相信精通日文，以便與日本性工作者溝通接應。

而財富調查顯示，該集團以個人名下的儲值支付工具收取按金，在過去一年間，該集團有過百次酒店訂房紀錄，估計一年營業額高達2,000萬元。同時，本港警員發現該批性工作者除了前往香港，亦會到澳門及新加坡賣淫，於是聯絡兩地及日本當局作情報交流。透過今次聯合行動，本港執法部門暫拘捕7名骨幹成員及3名日本性工作者；新加坡當局拘捕一名在當地操控性工作者的賣淫集團成員及3名日本性工作者；日本方面的行動仍在進行。

在本港被捕人士，相關骨幹成員涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」及「控制他人賣淫」；而作為集團主腦被捕的姓歐（37歲）女子及當中兩名骨幹成員，另涉「洗黑錢」被捕，他們涉嫌清洗超過1,900萬元懷疑犯罪得益。執法部門亦阻截共約1,800萬元的犯罪得益被轉移，包括4個住宅物業，估值共約1,700萬元。消息指，女主腦在賣淫界打滾多年，早年曾經涉賣淫被捕。

調查過程中，警員發現有其他社交平台群組，以類似方式宣傳及安排不同國籍的性工作者提供性服務，此類服務在坊間慣稱為「神秘房」，隱身於普通民居，一般只招待熟客，或要求客人在預約性服務時提供自拍照片。

經情報分析及調查後，警員搜查全港10個作為賣淫場所的住宅單位，拘捕25名女子（20至45歲），包括3名本地人、8名持雙程證人士及14名持外國護照人士，當中6人來自泰國、5人來自日本、兩人來自越南及一人來自老撾，分別涉嫌「經營賣淫場所」和「違反逗留條件」等罪名。

黑幫操控「一樓一」 30人落網 另外，本地執法部門早前得悉一個由黑幫操控的賣淫集團，自今年8月起在全港多區營運，並租用4幢分別位於旺角、土瓜灣、尖沙咀及灣仔商廈的「一樓一」單位從事賣淫，所控制的單位超過20個。集團成員會在內地及海外招聘女子來港，包括泰國、哈薩克及老撾等，並以通訊軟件指示及安排她們到單位提供性服務，每次肉金約500至2,000元，集團抽取六成作佣金。

據了解，集團安排成員每日巡視單位，以及運送床單、避孕套及一次性毛巾等用品。此外，集團會在單位外安裝24小時閉路電視監察系統，確保性工作者有按時工作，再每日向她們收取賣淫收益，相信集團的每月營業額超過150萬元。

警員經調查後，於本周二及前日收網，分別在上述4區及觀塘區拘捕4名骨幹成員，涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」及「控制他人賣淫」，並檢獲約13萬現金、相關數簿紀錄、手機及大量賣淫用品，並扣押兩輛總值約50萬元的私家車；另外，警員以涉嫌「違反逗留條件」拘捕4名女子（19至35歲），她們分別持內地雙程證、俄羅斯及哈薩克護照。行動中，執法部門聯同入境處在上述地區掃黃，拘捕18名持雙程證的性工作者，以及3名來自泰國和一名來自老撾的性工作者。