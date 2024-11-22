下星期四最低14℃ 着多件衫

【本報訊】本港天氣漸轉涼，昨日市區氣溫低至攝氏17度，天文台預測一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，沿岸地區氣溫會顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。下周三（27日）本港市區氣溫將低至攝氏15度。

大埔打鼓嶺料跌至12℃ 下周四（28日）更會降至攝氏14度，參考香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，當日清晨大埔及打鼓嶺兩區的氣溫更會低至攝氏12度，上水、沙田及將軍澳等多區亦只得攝氏13度至14度。

昨日天氣放晴，但各區最低氣溫跌穿攝氏20度，大帽山更低至攝氏10.9度，昂坪及大老山亦分別只得攝氏13度及13.2度。天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區，本港昨晚大致多雲，早晚有一兩陣微雨。

天文台表示，今日早上最低氣溫約攝氏19度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約攝氏23度，吹和緩東北風，稍後轉吹清勁東風。展望隨後兩三日風勢頗大，短暫時間有陽光。下周中期天氣顯著轉涼。