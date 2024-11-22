調查：有性經驗大專生 ¼性伴4個或以上

【本報訊】年輕人性觀念愈趨開放，學生組織「大專同直聯盟」與香港愛滋病基金會昨日公布一項訪問530名大專學生的調查，發現受訪者近四成均有性經驗，當中四分之一人曾擁有4位或以上的性伴侶，約一成受訪者更有10個或以上性伴侶。不過，有52%人並非每次性行為都會採取性病預防措施，更有15%從未採取預防措施，約75%有性經驗的受訪者從未進行愛滋病病毒（HIV）檢測。基金會服務委員會副主席兼感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，結果反映年輕人性態度愈趨開放，但安全意識較薄弱，呼籲高危人士至少要每年做一次HIV檢測。

安全意識薄弱 逾半「不設防」 是次調查訪問530名大專院校學生，當中近三成為非異性戀者，較早前另一項本地調查高約一至兩成。受訪者中有四成人已有性經驗，當中四分之一人曾有4個或以上性伴侶，約一成更達10個或以上。不過有性經驗受訪者中，逾半數人並非每次性行為都會採取性病預防措施，且性伴侶愈多的受訪者，非每次均會採取預防措施的比例亦愈高。

性/別研究學者黃鈺瑩指出，由於政府未將性教育獨立成科，導致85%學校只是在其他學科加入性教育元素，令其內容受限。加上現時性教育往往將「性」與性暴力、性罪行及未婚懷孕等負面事件掛鈎，令實踐方面「相當不理想」。她強調，社會應對性持正面態度，而非污名化。基金會總幹事黃文達指，社會不應對「性」避而不談。

林緯遜指，是次調查結果揭示本港年輕人性態度愈趨開放，但安全意識卻較為薄弱。林提醒，HIV感染病徵輕微，患者未必能察覺，呼籲高危人士至少要每年做一次檢測。