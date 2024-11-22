東鐵綫月台閘門安裝 明年內竣工

【本報訊】東鐵綫自動月台閘門安裝工程預計在明年內完成，現時有9個車站已經完成工程，包括馬場、落馬洲、大埔墟、上水、大圍、沙田、粉嶺、火炭及太和站，預計九龍塘站將於今年內完成安裝。最後一批月台弧度較大的車站羅湖站、旺角東站安裝工程正在進行，大學站安裝工程亦已經展開，預計整項自動月台閘門安裝工程，共1,600對閘門將於明年內完成安裝。

港鐵表示已採取一系列措施以收窄東鐵綫月台空隙，包括轉用車身較闊的新列車，並將列車停泊在月台較直的位置供乘客上落、在月台和車廂內進行廣播及在車站張貼海報提醒市民注意列車與月台之間的空隙。而羅湖、旺角東及大學站個別位置將增設額外措施，包括在月台邊緣加裝LED燈帶鋼板，在閘門外貼上「小心空隙」字眼貼紙等。

港鐵系統整合總工程經理（項目及工程拓展）陳美琼指，措施是經過綜合考量而定，如車站的弧度及走線、行車安全、乘客安全及乘車體驗，而相關額外措施將會在安裝自動閘門月台時同時進行。

「關愛共乘」升級 便利聽障者求助 此外，港鐵為長者及有特別需要乘客設計的「關愛共乘」手機應用程式，將於下月2日推出升級版，包括增設專為聽障人士而設的「非緊急站內求助」功能，用戶可透過文字或相片發出求助訊息，系統會有專人回應，同時安排站內職員到場協助。另外新增的「輪椅活動摺板預約」，輪椅人士可提前90分鐘預約摺板服務；當輪椅人士到站時，車站職員會安排輪椅活動摺板協助他們出入車廂。

至於現有為視障人士而設的「站內導航」功能，將由荃灣綫、觀塘綫及會展站，擴展至港島綫，涵蓋46個車站。港鐵總經理市務及客戶體驗梁靜雯稱，期望一至兩年內可以拓展至整個鐵路網絡。