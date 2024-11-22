東呼即應：苦主疑購假首辦 東呼即應揭維權難

欲換貨店方爆粗推撞 買家申訴慘況 潮流興玩首辦模型公仔，惟消委會近一年多共接獲超過130宗有關首辦模型玩具的投訴，其中約30宗涉貨品質素及懷疑假貨的投訴。近日《東呼即應》接獲一名苦主求助，他在旺角信和中心一家店舖買了一個首辦模型，據他所說店方既沒有開單據，又不讓他即場驗貨，隨便用一個黑色大膠袋套着了事，豈料回到家裏開箱才發現疑是假貨，換貨時更與商店發生衝突需要報警。有律師表示，有人窺準只要海外版權持有人不提告，執法部門就很難主動跟進的漏洞，以致消費者就算上當買了假貨，亦只能自嘆倒楣，當「買個教訓」。

購買時無供查看或驗貨 19歲的Tony（化名）收集首辦模型已有兩至三年時間，由於想買的首辦模型在2020至2021年出版，在市面上已經不常見。剛好經過信和時看到有現貨，便決定購買。他憶述店員在收銀位置後面，拿了一個新首辦模型，但沒有給他查看，很快就用一個黑色大膠袋袋好，他當時只能看到盒頂，以為沒甚麼問題，加上店員又不讓他驗貨，便惟有付款離開。

Tony回家後將涉事首辦模型與官網介紹反覆對比，除了部分的接口有問題，音樂盒亦沒有應有的花紋；甚至連可以拉出來的抽屜位置都變成了擺設；包裝盒的商標疑似被塗黑，再用貼紙遮住。在發現貨品有問題後，店方回覆稱瑕疵是零售商方面的問題，與店家無關，但同意可讓Tony換貨，或者換一些相同價值的商品。

不過，Tony發現店內其他首辦也和官網的圖片有很大分別，例如沒有商標或做工非常差劣，Tony要求店家開收據，店方又推說沒有收據。Tony最後要求店家在紙張寫上貨品的名稱，然後再簽名，並拍片作證，未料店家便發脾氣、罵人及推人。

翻查當日片段，可見精品店負責人態度惡劣，講粗口與Tony的家人爭執，最後更出手擋住鏡頭。至於有關首辦的質素問題，店家就沒有正面回應，只重申現時整個信和都「好多水貨，都不是正貨」。執法部門回應指，目前該案件列作「糾紛」處理，Tony其後亦向海關及消委會求助，收到回應會跟進案件。

律師江炳滔表示，首辦模型有一些獨特的設計，在港可以根據《版權條例》528章受到保護，如果有人在沒有版權擁有者授權下，模仿及銷售一些很接近的產品，這些情況都是侵權，有民事和刑事責任。

侵權例存漏洞 執法被動 不過，江坦言，在民事方面消費者不可以起訴，都是要靠版權擁有人，在法庭向銷售者作出起訴；刑事方面則要由海關起訴，前提是有版權持有人的協助，但如果版權擁有人都不主動去聲稱辨別買賣產品是否侵權，法庭都不會接受這件產品是侵權，故當中的漏洞，令消費者就算上當亦只能當「買個教訓」。