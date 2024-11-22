明學年7院校2276副學位學額獲資助

【本報訊】教育局昨日公布2025/26學年資助副學位課程情況，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助7所專上院校、共32個副學位課程的2,276個學額，分別涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，共7個對人才需求殷切的範疇。該局指，資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由上學年的39,890元增至40,730元，即「加碼」多達840元；非實驗室為本課程則由22,910元增至23,390元。

都大護理佔400學額 指定副學位課程中，護理相關課程佔大部分資助學額，其中都會大學的醫療護理高級文憑有400個學額獲資助；明愛白英奇專業學校的健康護理高級文憑，以及配藥高級文憑，分別有130及200個資助學額；香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的醫療及保健產品管理高級文憑，則有110個資助學額。另外，港大保良何鴻燊社區書院的體育及康樂管理高級文憑，及運動教練學及運動表現高級文憑，分別有130及170個資助學額。

當局續指，調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放，獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。