解放軍兩艦抵港 市民拍照留念

【本報訊】解放軍海軍兩棲攻擊艦海南艦和導彈驅逐艦長沙艦組成的編隊，昨日至下周一（21日至25日）訪港。兩艦昨早駛入本港，特區政府和駐港部隊舉行了歡迎儀式，中央駐港機構、南部戰區等多方代表出席。海南艦停靠在西環招商局碼頭對開，不少市民昨日專程到場近距離觀看軍艦，並拍照留念。

編隊昨早從港島西面水域駛進本港，消防輪噴水成拱門，歡迎編隊訪港。海南艦停靠後，艦上官兵舉行了升旗儀式，並列隊向岸邊市民揮手。特區政府在昂船洲舉行歡迎海軍31艦編隊訪港的儀式，當局指，31艦隊的海南艦和長沙艦在中國海軍中擔當着至關重要的角色。「海南艦」是國家第一艘兩棲攻擊艦，配備陸海空3種兵力；長沙艦是國家自主研製的導彈驅逐艦，被譽為航母編隊的「帶刀護衞」、「中華神盾」。