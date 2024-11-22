收入匯款變黑錢 外勞組織促監管

【本報訊】在港工作的外勞通常會透過找換店匯款給內地家人，但有可能會導致收款戶口被凍結，甚至惹上洗黑錢的嫌疑。有外勞護理員前年透過找換店匯款至內地，惟近6.5萬元款項卻被凍結及扣走，法庭最終於本周二（19日）裁定找換店需對凍結款項負責。外勞護理員權益保障互助組認為，即使苦主勝訴也未必能追回款項，而且漫長的司法程序令苦主「壓力爆煲」，促政府成立專責部門，並加強對找換店的監管，以保障外勞的權益。

去年6月至今，互助組共接獲45宗求助個案，涉及金額近200萬元，最高個案金額達14萬元。來港任職外勞護理員13年的阿麗，是其中一名苦主。她在2022年11月經深水埗一間持牌找換店，匯款64,725元至內地家人的銀行戶口。

該找換店疑使用涉及內地詐騙案件的第3方中介處理匯款，令阿麗的合法匯款變成「黑錢」。該款項隨後被內地公安局凍結，其後更被扣走。阿麗自去年7月起，在小額錢債審裁處作申索，法庭最終於本月19日裁定找換店敗訴，找換店需對凍結負責，但找換店已於等候判決期間倒閉。

店舖倒閉 款項難追 互助組認為，法庭可令苦主討回公道及清白，但漫長的司法程序令苦主「壓力爆煲」，且即便勝訴也未必能追回款項。互助組又指，很多個案無法通過小額錢債法庭解決，例如找換店已經結業、匯款被凍結但尚未被扣走，以及無法聯繫內地相關部門等。互助組昨發出公開信，呼籲港府積極介入，成立專責部門協助受害者，主動協助他們向內地公安證明清白，追討凍結的血汗錢及解凍戶口，並加強對找換店的監管，防止更多外勞受害。